天文館「宇宙尋寶地圖」闖關開跑

記者黃朝琴／臺北報導

臺北天文科學教育館115年「宇宙尋寶地圖」闖關活動新主題開跑，1至3月推出「太陽」主題，5至6月推出「尺度」主題，分別將太陽、天文知識化身為一連串趣味任務，邀大小朋友齊聚展示場，透過解謎闖關，逐漸認識天文館及各式天文知識，知識與好禮一次滿載而歸。

臺北天文館表示，「宇宙尋寶地圖」活動自26日起開放報名，共有 11 個梯次：1月4日與18日、2月1日與15日、3月15日與29日、5月17日與31日，以及6月6日、14日與28日。無論親子同行，還是朋友結伴，都能在館內展開一趟寓教於樂的知識冒險。

天文館指出，每梯次限額 90 位隊員，活動時間為上午 9 時 30 分至 12 時。參加者需先購買展示場與宇宙探險門票，於展示場1樓服務臺報到領取闖關本。跟著地圖線索尋找答案、解開謎題，並依要求同時完成拍照或是蓋章任務即可完成挑戰，獲得天文館專屬精美好禮。

「宇宙尋寶地圖」邀親子認識天文知識，圖為太陽黑子觀測。（臺北天文館提供）