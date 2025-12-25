天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢
社會中心／馬聖傑、洪國凱、謝漢諹 台北報導
檢方偵辦太子集團案件，發現在台的「天旭公司」，就是太子集團的子公司，協助洗錢業務，檢方昨天二度傳喚天旭公司女特助劉純妤，她11月被檢方傳喚時，15萬元交保，滿臉笑容的走出北檢，引發關注，在這一次的傳喚訊問後，劉純妤以50萬元交保，這一回，劉純妤不笑了，而是雙眼紅腫走出北檢。
頭戴鴨舌帽，穿著寬鬆大學Ｔ，戴著黑色口罩步出北檢，她是天旭公司特助劉純妤，捲入太子集團案，24號平安夜二度被檢方傳喚。即便包的緊緊緊，還是能些微看到劉純妤哭腫的雙眼，因為這回開庭，她說壓力很大，在悲從中來，淚灑法庭。
天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢。（圖／民視新聞）
劉純妤今年11月，首度被約談到案15萬元交保，她當時面帶微笑走出北檢，加上凸顯身材的穿著，成為關注焦點，這回遭二度傳喚，她全身包緊緊，當初的笑容沒了，如今愁容滿面。劉純妤遭二度傳喚，檢調認為李添在案發後，涉嫌指示親信，將信義區招待所內的古董字畫，偷運到新店藏匿，懷疑劉純妤身為特助一定知情。這回庭上，劉純妤淚崩喊冤，說從沒想過會成為媒體焦點，擔任特助，只是幫李添跑腿買限量商品，從沒參與洗錢，檢方最終加碼50萬元交保，累計保釋金65萬元，其他四名工程師，則以10到25萬元交保。
天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢。（圖／民視新聞）
非本案律師何孟臨：「犯罪行為人在本案的涉案程度，一定是跟著變深變多，所以交保金才會跟著去提高，這個犯罪行為人被塑造成，是一個嘻皮笑臉，然後毫無悔意的狀況的話，未來又被認為有罪，犯後態度很有可能就會被放大，而作為從重量刑的理由之一。」
太子集團在台洗錢超過45億元，相關單位持續追查金流，也要追幕後黑手。
原文出處：天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢
