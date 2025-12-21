天明製藥明登錄興櫃 台灣中醫藥產業邁入資本市場新里程碑

【記者呂承哲／台北報導】台灣中醫藥產業邁入資本市場新階段。深耕中醫藥逾半世紀的天明製藥股份有限公司（6659）將於2025年12月22日登錄興櫃市場，由康和綜合證券擔任主辦輔導推薦券商、國泰綜合證券擔任協辦。天明製藥為國內首家以「科學中藥製造」為核心營運主體進入資本市場的中藥大廠，象徵台灣中醫藥產業正式朝向制度化、規模化與國際化發展。

天明製藥總公司設於新北市，實收資本額新台幣8.59億元，2024年合併營收12.56億元，毛利率約33%，每股盈餘0.66元，展現穩健的獲利結構。公司營運橫跨科學中藥製造、醫療資訊系統與再生醫療三大領域，形成「成熟本業穩定支撐、新事業高值成長」的雙引擎架構。

廣告 廣告

在核心本業方面，天明製藥於屏東、台南及中國湖北設有多處生產基地，通過GMP、TAF、ISO、HACCP等多項品質認證，建構從原料、製程到銷售的一貫化產業鏈，並與兩岸通路夥伴合作，提升中醫藥產業的規模與市場滲透力。

除製藥本業外，公司亦發展中醫診所HIS雲端醫療系統，為國內少數由製藥集團自行開發、深度整合診療流程與藥品管理的平台，成功打造「製藥＋醫療資訊」的差異化模式，強化客戶黏著度與通路競爭力。

在第二成長曲線布局上，天明製藥積極投入再生醫療與免疫細胞治療，已建置符合法規的GTP細胞製備場所與精準檢測實驗室，發展NK、CIK、TIL等細胞治療產品，並成為國內首家取得實體癌第一至三期NK細胞治療核准的業者，於技術與法規進度上具領先優勢。

天明製藥表示，登錄興櫃是邁向更高治理標準與資本市場透明化的重要里程碑，未來將持續以科學中藥為基石，結合再生醫療布局，打造兼具穩定現金流與中長期成長潛力的整合型製藥集團。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

