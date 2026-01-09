天明製藥CIK自體免疫細胞GTP細胞製備場所獲衛福部認可
首家科學中藥登錄興櫃的天明製藥股份有限公司（股票代號：6659）再傳捷報。天明製藥依據《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（以下簡稱「特管辦法」），與中山醫療社團法人中山醫院共同申請之「自體免疫細胞（CIK）治療第四期實體癌」細胞治療技術，其細胞製備場所增列案已於115年1月5日正式獲衛生福利部函文認可。本次核定內容涵蓋細胞操作之處理、培養與儲存作業，再度展現天明製藥在免疫細胞治療製備、品質管理及臨床支援體系上的深厚實力。
衛生福利部於114年12月30日公布最新《112年癌症登記報告》指出，112年全台新發癌症個案達13萬8,051人，較111年增加7,758人，顯示癌症發生人數持續攀升。其中，肺癌已連續三年位居新發癌症人數首位，其次依序為大腸癌與女性乳癌。臨床上仍有相當比例患者確診時已屬晚期，使第四期實體癌的治療選項與生活品質改善需求，迫切性日益提升。 天明製藥本次獲核准之CIK細胞新案，於再生醫療細胞操作製程中，導入細胞激素誘導活化之殺手細胞（CIK, Cytokine-Induced Killer）優化技術。團隊指出，CIK細胞是一種由T細胞族群及自然殺手（NK）細胞所構成的免疫細胞軍團，具備廣泛性且非專一性的腫瘤毒殺能力。
天明精準細胞製備中心於臨床機構採集個案周邊血液後，於合規細胞製備場所進行體外處理與培養，純化並擴增毒殺型T細胞（CD8）與自然殺手細胞（CD56），藉此同時啟動多重抗腫瘤機制攻擊癌細胞。現行臨床研究亦顯示，CIK細胞可與化學治療、標靶藥物或其他免疫療法（如PD-1抑制劑）併用，作為晚期實體癌的重要輔助治療策略。
天明製藥進一步指出，本次計畫案亦通過細胞儲存作業之核定。其流程係於個案治療前或早期階段，預先採集周邊血液，並於細胞操作室內進行分離處理，製備成PBMC（Peripheral Blood Mononuclear Cells，周邊血單核細胞）。該群免疫細胞可於低溫環境中進行生物性保存，作為未來臨床需要時可即時啟用的免疫細胞「原始材料」，為後續多元免疫細胞治療預留彈性與選擇。
天明製藥詹詠寧董事長表示，隨著2026年《再生醫療法》正式上路，台灣再生醫療已邁入制度化與法制化的新階段。天明製藥早年即依特管辦法累積免疫細胞臨床操作經驗，建構符合GTP規範之細胞製備中心，並與多家醫療機構建立再生醫療細胞操作委託合作模式，得以快速銜接再生醫療新制下對品質系統與臨床實務的高度要求。
天明製藥指出，癌症治療過程中，化療、放療、標靶治療及免疫藥物皆可能導致白血球下降、免疫細胞功能受損，甚至影響細胞活性與增殖能力。相關文獻顯示，於治療前或早期階段先行儲存PBMC，有助於保留品質較佳、功能完整的免疫細胞，為未來治療預作準備。
目前於台北中山醫院之「中山天明細胞治療中心」，由血液腫瘤科與腫瘤內科專科醫師團隊，包含：賴基銘醫師與戴承正醫師，提供再生醫療與免疫細胞治療之專業諮詢服務，協助民眾進行治療評估與第二意見諮詢。
其他人也在看
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
20多歲男胸部有青春痘！擠破竟長「大蜈蚣」
[NOWnews今日新聞]一名20多歲的男性胸部長了一顆青春痘，不小心擠破後，原以為只是輕微外傷，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生到10多公分、寬4、5公分的疤痕，有如一條「大蜈蚣」，且有發癢、疼痛感。經...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 6
眼皮「這1變化」恐是心肌梗塞前兆！醫示警 很多人以為只是老了
許多民眾對外貌要求完美，當眼皮出現淡黃色的小斑塊時，第一反應往往是求助醫美雷射。然而，振興醫院心臟內科專家示警，這些看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」。如果只處理表皮而不控制內在血脂，不僅極易復發，更可能忽略了潛藏在血管裡的致命危機。 醫美治標不治本 關鍵在「血脂」 黃色瘤通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。 先內科檢查 後醫美修飾 針對出現黃色瘤的人，專業的治療流程應為： ．首要步驟： 進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。．核心治療： 透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管（減少飽和脂肪、增加膳食纖維）。．外觀美化： 待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，以達到最佳且長久的美容效果。 「真正的面相，是藏在血管常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇
高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。 最新研究揭露：血脂健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 2
眼皮冒「1類斑塊」=膽固醇狂飆！醫示警：大增心肌梗塞風險
臉上若出現斑塊，許多人會選擇做醫美，但當心斑塊可能是健康警訊。振興醫院指出，眼皮出現淡黃色小斑塊時，代表血液中的膽固醇過高，若不調整生活作息，復發率極高，增加心血管疾病風險，建議透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟
一名9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。這些畫面一開始僅維持數秒，後來延長至數分鐘，甚至伴隨頭暈不適，影響上課專注力與學習狀況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險
近期一項發表於《Food Science & Nutrition》研究顯示，習慣飲用即溶咖啡者罹患乾性黃斑部病變的風險可能增加近7倍。研究者推論，可能與即溶咖啡製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 1
台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化
60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
低溫「4大眼疾」患者爆增 大魔王是青光眼！誤認腸胃炎恐永久失明
氣溫驟降不僅容易引發心血管疾病，更會導致多種眼球疾病發作。眼科診所院長王孟祺指出，血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡等因素，可能引發眼中風、結膜下出血、虹彩炎與急性青光眼等四種眼疾，其中部分病症雖會自行痊癒，但若遇到嚴重狀況卻延誤就醫，恐將導致失明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
難怪一直變胖！9種你以為沒問題的「健康食品」糖分高到驚人 低脂優格中了
「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？ 你每天吃的糖 可能早就超標了 專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。 實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物 以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。 1、低脂優格「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。 2、米餅、爆米花看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。 3、能量棒、蛋常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效
維生素D是近年來全球討論度最高的維生素之一，在歐美市場更掀起熱潮，相關保健補充品成了炙手可熱的明星商品，銷售表現持續看漲。不過，日本似乎還未跟上這一波熱潮。厚生勞動省修訂的2020年版《日本人飲食攝取基準》，已經大幅提高維生素D的建議攝取量，從每天5.5微克（相當於220國際單位），上修到8.5微克（相當於340國際單位），上限量則提高至100微克（相當於4000國際單位），但是多數人並未注意到這一修訂。事實上，根據東京慈惠會醫科大學2019年4月～2020年3月的調查，98%的東京都民都有維生素D不足及缺乏問題，這一調查結果令人十分意外。幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 1
你有這9症狀？恐為心肌梗塞！醫師提供保命自救方法，冬天必看
冷氣團接連報到，氣溫溜滑梯，除了要注意保暖，更不可輕忽心臟健康！低溫容易造成血管收縮、血壓上升，加上天冷汗流得少、喝水量也跟著減少，更容易增加心臟負擔。若本身又有不良的飲食和生活習慣，心肌梗塞的風險更是大幅提升，不得不慎！幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了
即時中心／林韋慈報導台中市知名中國醫藥大學附設醫院驚傳性騷擾事件。據了解，該院身心科一名醫師在門診及居家治療時，疑似對不只一名女患者進行性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸，至少有3名患者提出指控。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也表示已啟動調查。民視 ・ 1 天前 ・ 3
膽固醇過高的飲食關鍵：哪些該吃、哪些要少？ft程涵宇營養師
膽固醇管理不只是短期調整，而需長期養成飲食與生活習慣的健康模式；透過均衡飲食、充足膳食纖維攝取、控制飽和脂肪攝入，再加上規律運動，都是控制膽固醇的關鍵。 https://apple.co/4pzqY0n https://bit.ly/3NiNdtO https://bit.ly/4qKyfvd https://bit.ly/3NafEu0 https://bit.ly/3YvC5MM （圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·吃對油反而能降膽固醇！醫揭「血管最愛的油」 煮飯常用這1種油恐害中風 ·愈減重膽固醇愈高？醫揪「飲食最大陷阱」 很多人都吃太多常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
酪梨降膽固醇、護眼還助眠！酪梨最好生食 1天能吃多少？
酪梨富含單元不飽和脂肪酸和維生素，對心血管健康有益，能提升高密度膽固醇，降低低密度膽固醇，有「綠色奶油」之稱。酪梨還富含葉黃素有助護眼，及潛在的助眠效果。醫師建議將酪梨融入日常飲食，但應控制攝取量，以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
非糖尿病也能用！排糖藥具「降血壓、減重」隱藏功效
SGLT-2抑制劑俗稱「排糖藥」，能幫助腎臟排出多餘糖分以控制血糖。台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，這類藥物更被醫學界譽為「護腎神藥」，在糖尿病、心臟病與腎臟病三大領域皆表現卓越。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言