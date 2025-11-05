天晟醫院推動失智友善社區 舉辦推動委員會暨家屬回饋座談會





為持續深化失智友善社區推動與跨域合作，天晟醫院於5日在院內B1國際會議廳辦理「114年度失智友善社區推動委員會暨家屬回饋座談會」，由體系社區副院長黃郁超醫師主持，並邀請桃園長庚醫院失智共照中心魏其旆社工師擔任專家委員。

本次共有23個失智友善組織參與，包括桃園警察局中壢分局、桃園警察局中壢派出所、彰化銀行中壢分行、新街國小、仁海宮、國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民服務處、中壢區老人會、桃園市松鶴會、五福社區發展協會、桃園市蔬菜批發從業人員職業工會、復華里社區發展協會、中壢金色年代新街日照中心等，共99位與會貴賓出席（含社區領袖35位、社區民眾64位），現場交流熱絡、氣氛溫馨。

自2021年起，天晟醫院積極結合中壢區各界力量（里辦公處、宮廟、銀行、學校、社區、宗教團體等），推動「失智友善‧齡活好自在」理念，為失智者及其家庭打造支持網絡，逐步建構「理解、接納、支持」的友善社區環境。

根據近年調查，社區民眾對「失智預防」議題最為關注，超過五成希望獲得失智症溝通與照顧相關知識。天晟醫院因此結合多方資源，設計貼近照顧現場的教案內容，並將「溝通與照顧技巧」納入失智友善推廣課程，讓更多民眾能從實務中學習與失智長者互動的方式。

截至目前，天晟醫院已串聯24個里別、88個單位加入失智友善社區行列，並招募78家友善組織，包含公部門、賣場、金融機構、里辦公處、社區據點與社區發展協會、學校、診所、超商、管委會、廟宇、髮廊、餐飲業、健康工作室及教會等多元夥伴，共同推動在地友善行動。目前已培育失智友善天使632位，於社區據點、學校、宮廟等場域辦理失智友善理念宣導103場、10,316人次，並持續推出健康與防詐宣導文宣逾百則，讓友善意識在社區深耕發芽，成為推動失智共融的重要力量。

活動中特別邀請家屬代表分享陪伴失智母親的實務經驗與參與社區活動後的轉變。家屬表示：「在社區活動中，我不再感到孤單，能和其他照顧者互相支持，找到繼續前行的力量。媽媽可能記不清昨天的事，但她感受得到此刻的愛。照顧方式越簡單越好，而照顧別人之前，一定要先照顧好自己。」這段溫柔而真摯的分享，引發現場照顧者深刻共鳴。

活動也安排「精油舒壓 × 音樂輔療」體驗，由專業芳療師以芳香引導與音樂節奏協助放鬆、穩定情緒、提升睡眠與專注力。許多與會者回饋，久違地感受到被照顧與深度放鬆，為照顧旅程補充能量。

天晟醫院社區副院長黃郁超表示，未來將持續串聯失智友善組織與社區夥伴，從教育宣導、社區營造、照顧支持三面向擴大行動，打造「更友善、更有愛的失智支持網絡」，讓中壢成為溫暖且共榮的友善典範。

