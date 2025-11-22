天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投
洛杉磯縣天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（使其升至10.5%），以強化公共安全、道路維護、市政服務等。
該項名為「天普市公共安全、道路與市政服務提案」（Temple City Public Safety, Roads, City Services Measure），若獲半數選民同意通過，將使該市現行9.75%的銷售稅率，提升至10.5%，與鄰近洛杉磯縣多數城市相當。預計每年可為市府帶來新稅收約250萬美元，將用於維持急難救助、街道鋪設、公園維護、遊民服務及治安防範等項目。
天普市長史登葵斯特（Cynthia Sternquist）表示，面對原物料與人力成本持續上升，市府長年「以收支平衡」的方式營運，如今已難維持現有服務水準。她強調，此案通過後，不會對民生必需品如大部分食品、處方藥、房租與水電產生影響，稅收用途也將受獨立審計，並定期向市民公開支出明細。
根據市府先前委託民調公司Probolsky Research於今年初進行的調查，過半市民支持增稅，並將道路整修、治安與緊急應變列為施政優先項目。為此，市府也與GrassrootsLAB合作展開為期數月的民意說明與溝通，包括社區說明會與線上問卷。
依規定，所有所得稅款將納入市政府一般基金，專款專用於本地需求，不得被州政府挪用。市府預計於公投通過後十天內公告選舉結果，並於下一季開徵。
更多世界日報報導
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)21日在社群媒體X發文表示，明年1月將辭去國...世界日報World Journal ・ 1 天前
社區治安人人有責組織 寒冬送暖感謝員警辛勞
社區治安人人有責組織（TACF）舉辦的「寒冬送暖」年度公益活動。TACF會長管毅秀率志工團隊，19日在洛杉磯縣警局核桃／...世界日報World Journal ・ 1 天前
剛好達標退休金門檻！MAGA議員葛林和川普決裂僅一週，突然以「護黨保大選」宣告明年初辭職
曾是美國總統川普（Donald Trump）在國會中最強大盟友之一、更是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營死忠擁護者的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗・葛林（Marjorie Taylor Greene），在兩人關係徹底破裂後，突然拋出震撼彈，透過社群宣布、她將在明年（2026）一月辭去國會議員職務。有趣的是，葛林宣告的1月5日辭職時間點，恰好是她的聯邦眾議員任期屆滿......風傳媒 ・ 1 天前
蕭副總統訪濟安宮讚承傳地方精神 (圖)
副總統蕭美琴（前右3）22日出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮，稱讚濟安宮是地方重要信仰中心，長年投入公益，期盼協助推動防災與社區韌性。她並與民進黨立委蘇巧慧（前右2）等來賓合影。中央社 ・ 1 天前
道奇捐贈5000元 華埠服務中心發放食物補給助長者
因應政府糧食券延遲發放，許多民選官員與企業近來紛紛動員，為弱勢家庭提供緊急支援。今年，洛杉磯道奇隊擴大感恩節社區補助，在...世界日報World Journal ・ 1 天前
蕭副總統訪濟安宮讚公益傳善 (圖)
副總統蕭美琴（前右4）22日出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮，稱讚台灣是良善的福地，並與民進黨立委蘇巧慧（前右3）等來賓合影。中央社 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 1 天前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 1 天前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 1 天前
意有所指？賴清德發文緬懷「徐蚌會戰」烈士黃百韜將軍
總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中天新聞網 ・ 1 天前
日首相「台灣有事」言論 中頻頻出招脅迫卻適得其反
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，表示「若中國以武力或封鎖方式破壞台海和平，且該事態嚴重威脅到日本的國家存續，日本即有法理可能性進入《2015 安保法制》」，引發中國官方強烈反彈、接連出招反制，包括停止中國民眾赴日旅遊與留學、下架在中國的日本電影、暫停進口日本水產及中斷日本牛肉進口中國的協商。此外，中國外交部也對外表示延後原定在澳門舉行的第16屆「中日韓文化部長會議」，中國過激的反應，使得日中關係陷入2012年以來的惡化局面。 高市「台灣有事」言論 日本一貫立場 中國指責高市首相的「台灣有事」言論是「軍國主義復辟」，過度解讀「存亡危機」和「自衛」是「對外侵略」，中國會有如此激烈的反應，主要原因有三，首先，高市首相是在國會辯論議題的答覆，相較1960年代對「周邊有事」的解釋，或是2021年的「台灣有事」論述，高市以首相身分在國會的正式答辯，這是「政府立場」的表態，必然引來中國不開心，從中國駐日外交官極不恰當的「斬首」言論，到北京官方採取各種脅迫動作，高市首相的言論已搓到中國的痛處，強烈反應是對內有所交代。 其次，今年正值二戰終戰八十週年之際，中共藉由舉辦各種活動來進行大外宣，對外中央廣播電台 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前