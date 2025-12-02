一天最後一口咖啡時間曝！ 醫示警：晚喝毀深層睡眠

醫師示警咖啡太晚喝毀深層睡眠。（示意圖／unsplash）

你是早上沒喝咖啡就無法開機的人？雖然現代上班族已視咖啡因為續命良藥，但代價往往是犧牲睡眠。對此，復健科醫師王思恒引述睡眠研究指出，咖啡喝錯時間會降低夜間睡眠效率、破壞睡眠時間與品質。醫師舉例，若以晚上10點入眠的人，「最後一口咖啡」應為下午1點，下午2點後建議以紅茶取代咖啡，更能擁有高品質的深層睡眠。

很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。

廣告 廣告

研究結果顯示，攝取咖啡因會導致總睡眠時間減少45分鐘、入睡時間延長9分鐘、睡眠效率降低7%，深層睡眠則減少11.4分鐘、淺層睡眠增加。

針對建議幾點後不要喝咖啡，王思恒說，以晚上10點睡覺為例，健身族若攝取訓練前補充劑（Pre-workout，一份約217.5mg咖啡因），等同於上午8時50分後就要停止再飲用，對晨練族群還好，但下班後健身的朋友要特別小心，避開含高劑量咖啡因的訓練前補充劑。

至於一般民眾，王思恒建議，一杯含有107mg咖啡因的咖啡，在下午1點前就要喝完，之後請改喝水，「過午不喝咖啡是金科玉律」。

王思恒說明，咖啡因是大腦中「腺苷」（Adenosine）的拮抗劑，腺苷累積會使人們擁有睡眠壓力，而咖啡因會卡住接收器，讓人感覺不到累，「雖然這能讓人撐過下午的會議，但到晚上殘留的咖啡因會持續阻止大腦進入深層休息模式，進而導致睡眠片段化。」

因此，王思恒提醒，每個人的基因代謝能力不同，有些人喝了咖啡同樣能睡得好，但仍盡量安排在早餐或午餐時段享用，下午2點後盡量避免。若真的嘴饞想喝有味道的飲品，研究指出，一杯紅茶的咖啡因含量較低，紅茶比咖啡安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了