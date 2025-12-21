「天月星」來襲！2026年4生肖陷低潮 當心影響事業

天月星在紫微斗數裡，向來帶著一種「氣力被抽走」的感受，它不是外在環境的劇烈打擊，而更像內在動能的暫時低潮。紫微斗數老師姚本軍點名4生肖須接受沉靜，防止過度消耗，避免負面情緒影響事業發展。

紫微斗數老師姚本軍說明，天月星的出現往往不是結束，而是一段「緩衝期」，讓人重新整頓節奏 。（示意圖／pexels）

生肖狗

2026年年初，天月星對於生肖狗，狗者會明顯感覺到自己在事業上的主動性下降。即便事情仍在推進，你卻容易出現「心累」的感受，對於過往習以為常的責任開始產生懷疑。這並不代表能力下滑，而是內心對現況的不滿浮上檯面。同時提醒狗者該暫時收回對外的期待，把重心放在自我修復與方向反思上。若勉強硬撐，反而容易產生錯誤判斷；反之，若願意調整步調、降低消耗，這段沉靜期將成為下一階段轉換跑道或重新出發的重要伏筆。

生肖虎

2026年年初，天月星對於生肖虎者，事業層面的沉悶感特別明顯。虎者可能覺得工作少了成就感，努力不易被看見，甚至覺得再怎麼做都差不多。天月影響，象徵職場推力不足，制度與上層支援不夠，使人產生無力感。從另一個角度來看，這段時間其實不適合冒進或強求突破，而更適合回到基礎，整理流程、補強能力。若能把焦點從「一定要往上衝」轉為「穩住現況」，反而能避免在低能量時做出錯誤決策，讓事業不至於因一時倦怠而受傷。

生肖鼠

2026年年初，天月星對於生肖鼠，事業上的無力感往往來自人際與合作層面。鼠者可能覺得「身邊的人幫不上忙」，或合作關係進入疲乏期，彼此互動變少、效率下降。另一種思緒認為，天月星同時是提醒鼠者檢視合作是否失衡，是否長期單方面付出，卻未得到相對應的支持。若能趁此時重新調整合作模式，或暫時拉開距離，反而能減輕心理負擔，避免事業被情緒拖累。

生肖雞

2026年年初，天月星對於生肖雞，事業上的感受會直接受到上層態度影響。對於雞者可能感覺主管消極、決策遲疑，或公司方向不明，使自己在執行上感到茫然。另一個角度來看，這段時間並不適合期待強而有力的提拔或支持，而更適合保持低調、穩定，把責任守好即可。當你不再把希望完全寄託在上層態度時，反而能減少內耗，為後續局勢轉變保留能量。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉