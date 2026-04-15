「天有不測風雲！」國防部坦言：中國科技發展與敵情威脅超逾常規判斷

行政院提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，不過經過委員會討論及協商都無共識，立法院長韓國瑜將在15日召開朝野協商。根據國防部近期送到立法院書面資料，國防部坦言，「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，科技發展與敵情威脅變化常會超逾常規的預測與判斷，惟有透過「特別預算」與「年度預算」雙軌編列，才能兼顧政府各項施政推動，同時也是快速回應敵情威脅的必要手段。

立法院長韓國瑜14日發出開會通知，預計於15日下午3時主持黨團協商，針對「115年度中央政府總預算案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」進行討論。上回由民進黨立委陳冠廷召集的軍購特別條例協商，在國民黨集體缺席情況下，僅有民進黨及民眾黨代表出席，最終導致會議無法進行，陳冠廷宣告，依立院相關規定繼續協商。

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在這之際，國民黨立委陳玉珍先前針對行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」提出書面質詢。陳玉珍詢問，在國家財政資源有限的情況下，如何確保此龐大支出不會產生劇烈的排擠效應？此外，將大量「常態性」的武器採購（如反裝甲飛彈、火砲）移入「特別預算」，是否規避了《預算法》對於特別預算須符合「緊急、重大」之嚴格定義？

對此，國防部則回應，「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，科技發展與敵情威脅變化常會超逾常規的預測與判斷，然「年度預算」因受歲入規模及政事別間資源競逐效應，難以全然滿足需求，惟有透過「特別預算」與「年度預算」雙軌編列，才能兼顧政府各項施政推動，同時也是快速回應敵情威脅的必要手段。國防部表示，國防特別預算的提出是依預算法第83條「國防緊急設施」辦理，於法有據，並在立法院審議通過特別條例後才會編列特別預算，不存在規避預算法的問題。

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