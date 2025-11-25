一天有一半時間都在馬桶上！七旬翁便秘竟是7公分大腸癌

一名七旬老翁因長期便秘、腹脹就醫，檢查後發現罹患7公分大腸癌，腫瘤已造成腸道幾乎完全阻塞，經單孔達文西SP系統手術後，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期。

老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。（圖／彰化基督教醫院）

據了解，這位雲林老翁八年前曾在國民健康署提供的大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，當時雖接受大腸鏡檢查並發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄，未能及時處理。八年後，老翁出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的症狀，一天中幾乎有一半時間都待在馬桶上。

「還好家裡是坐式馬桶，不然我一定會倒下去。」老翁苦笑著說。在家人陪同下，他前往雲林基督教醫院就醫，醫師安排舒眠大腸鏡檢查，老翁「睡一覺醒來就做完了」，未再感到不適。然而檢查結果顯示大腸有異常病灶，經評估需手術治療。

張譽耀主任表示，老翁提前住院補充靜脈營養，體力改善後使用單孔達文西手術，術後傷口癒合佳、疼痛輕微。（圖／彰化基督教醫院）

為讓父親手術過程減少疼痛、恢復更快，老翁女兒選擇轉至彰基醫學中心接受治療。彰基大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁一進食就會肚子又脹又痛。

「術前因為不敢進食，老翁體重下降、營養不足，也可能造成傷口癒合不良。」張譽耀主任說明，老翁的手術會有肚子和腸子兩處傷口，若腸子傷口癒合不良會造成腸吻合滲漏，屆時就必須做人工肛門。所幸經過提早住院，透過靜脈營養針先建立營養，讓病人強健身體後才手術，術後傷口順利癒合。

彰基同時配置達文西多孔系統與SP單孔系統，針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。（圖／彰化基督教醫院）

張譽耀說明，達文西手術具備高解析3D視野與靈活精密的機械手臂，可減少傷口與疼痛。目前彰基同時配置達文西多孔系統與SP單孔系統，可依不同疾病特性選擇最合適的機器人手術方式。多孔系統操作範圍廣，但腹壁仍需數個小切口；SP單孔系統則將傷口減少到只需一個，更適合年長或希望減少不適的患者。

張譽耀提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心每年收治相當多經外院檢出的大腸癌患者，約有三成個案是在院外篩檢後轉介來該院治療，其中以南投地區民眾居多，顯示跨區民眾對彰基手術品質與技術的信任。

大腸癌發生率高，提醒民眾可利用國健署糞便潛血篩檢及早發現、及早治療，降低惡化風險。（圖／彰化基督教醫院）

