天未亮就開始煮…無償辦桌給弱勢爺嬤吃 興大附農學生：真正的餐飲價值

記者張雅筑／台中報導

興大附農餐飲科的學生們，上週六（12/13）早早起床到校，在學校廚房裡，迅速展開專業分工，內場學生有條不紊地洗菜、備料與烹煮，為長輩準備了25桌、10道「台灣菜」佳餚。（圖／翻攝畫面）

近日天氣轉冷、日夜溫差大，早起對多數通勤族與學生而言是一大挑戰！但上週六有一群高中生，他們不僅早起，甚至在天還未亮時，就已帶著滿腔熱血抵達校園，開始了一場愛心與專業的「實戰」。國立中興大學附屬台中高級農業學校（興大附農）餐飲科的學生們，為了給弱勢、獨居長輩們有一頓豐盛又暖心的圍爐餐，自發性地擔任起「總鋪師」和「一日孫子、孫女」，將在學校所學的專業技能發揮得淋漓盡致，讓阿公、阿嬤們深深感受到來自年輕世代的溫暖與關懷。

很快地已經到了歲末年終之際，即將迎接2026年的到來，有許多民眾已經開始預訂農曆春節年菜或安排旅遊行程等，但在台灣許多社會角落裡，有不少弱勢、獨居阿公、阿嬤們，對他們來說年節只剩孤單與冷清。為了讓這些長輩在寒冷的冬日裡，能感受到社會的關懷與溫情，不再感到孤立無援，弘道老人福利基金會台中服務處與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司攜手合作，在日前以傳統戶外「辦桌」的方式，席開25桌，邀請80位弱勢長輩一起提早圍爐。

雖然只是高中生，但看著他們專注的模樣，還有那細膩的刀工，那種專業程度完全不輸給業界經驗豐富的大廚！（圖／翻攝畫面）

學生們從備料、烹煮到擺盤的每一個環節都認真對待，確保每一道菜餚都能以最高的標準呈現給長輩。這份對細節的堅持和專注，讓任何人看了都覺得相當佩服和感動。（圖／翻攝畫面）

但最讓人動容和佩服的是，這25桌的10道佳餚，從選材到烹煮全由興大附農餐飲科學生們親手包辦，當日總計有141名學生擔任「總鋪師」和「一日孫子、孫女」。為了讓長輩們感受到這份專屬的愛與細膩，從6月份開始，老師就帶著學生一起設計菜單，以「台灣菜」為主軸，將各縣市農特產巧妙融入菜色中，例如：利用美濃蘿蔔與甲仙芋頭製作蘿蔔糕與芋籤糕，以及使用台灣鯛製成美味的鹽焗台灣鯛等。

不僅菜色創意十足，充滿在地特色，更重要的是，為了確保長輩能安心享用，這群學生們在圍爐宴前，不厭其煩地多次試煮與演練。他們把長輩的健康需求擺在第一位，用心地將食材處理得較為軟爛，甚至可以說是入口即化，讓阿公、阿嬤們不必擔心咬不動，能夠輕鬆愉快地享用每一道愛心佳餚。這場圍爐餐，展現的不僅是興大附農學生在校所學的餐飲專長，更是一份無比溫暖的孝心與細膩。

圍爐宴當天，天還未亮，約清晨6、7點左右，師生們早早就抵達學校廚房準備工作，包括：洗菜、處理備料，到最後專業地烹煮。其實這不是興大附農餐飲科師生們首次參與圍爐宴活動，他們與弘道台中服務處的公益合作已經連續長達6年。因為看到學長姐們投入的付出與感動，許多學弟妹受到深刻影響，因此在入學後或開放報名時，大家都非常踴躍地爭取參與機會。

一名連續三年都參加義煮的學生王湘妍分享道，這份經驗讓她深刻地體會到「餐飲的真正價值」。她說：「以前學烹飪，大多專注在技術和美味。但連續三年參加圍爐宴，看到爺爺奶奶們圍著圓桌，因為吃到我們親手煮的飯菜而開心，我才意識到，餐飲的價值不只在於食物本身，更在於它能連結人與人之間的情感、帶給別人溫暖與幸福感。 這份成就感，是任何考試成績都無法取代的。」（圖／翻攝畫面）

雖然只是高中生，但從他們專注的神情中，不難看出對專業的認真投入，以及希望為長輩送上溫暖的一份真心。（圖／翻攝畫面）

其中一名從高一到高三都有參與的學生王湘妍，她分享道：「第一年我負責外場，雖然有些緊張，但當我把料理送到長輩手中，聽到一句溫柔的謝謝時，我的心裡被觸動了一下，那種被真心感謝的感覺，好像有人把溫暖放在我手裡，讓我第一次意識到自己學的技能夠幫助別人，也能照顧如同自家長輩一樣的阿公阿嬤，這種回饋讓我想繼續投入，也成為我每年都想參加的力量。」王湘妍表示，在這義煮活動中，讓她真正感受到了「餐飲的價值」，這份價值不是在課本和教室裡所能學到的知識，而是站在現場和面對長輩時，那種能用自己的能力去照顧人的感受。

除了因為自己平常練習的技術能在真正被需要的地方派上用場，王湘妍說，讓她感受最深且最開心的是，「大家一起成就一件有意義的事情」的感覺，這種感覺讓她覺得非常踏實，同時開始重新思考自己為什麼喜歡料理——好像不是因為做菜本身，而是因為「有人會因為我做的料理感到幸福」。

透過實戰，學生們不僅提升了專業技能，更將愛心與社會責任感薪火相傳。許多學生分享參加圍爐宴義煮後的心得，一致認為這場活動是學期中最寶貴的一課，讓他們體會到餐飲的價值遠超乎技術層面，更在於透過食物傳遞關懷與幸福。（圖／翻攝畫面）

今年擔任總召的高三學生林祐霆，他坦言自己剛被選為總召時其實很錯愕，很害怕自己做不好，直到有天他發現，在我身後站著的是一個團隊、一群夥伴，他們是我最強的盾，也是最強的劍！林祐霆強調：「沒有他們，我什麼都不是。能和這群人一起完成這場活動，是我最幸運的事。」此外，林祐霆也分享自己連續參加三年義煮活動的心得，他表示：「第一次參加義煮時，還只是懵懂的高一生，第三次已成為帶領大家的高三學長，我始終記得自己的想回饋社會的初心，不要放棄任何一次學習的機會，多與他人相處，讓生活不只剩下手機，跳出舒適圈，成為一個值得驕傲的餐飲人。」

這場圍爐餐活動，141位學生分為內外場兩組，一大清早就開始忙碌，內場66位學生烹煮250道豐盛菜餚，外場48位學生則負責開場、上菜，並專業地向長輩介紹菜色、獻上祝福。另外，還有職能科、幼保科的27位 學生也熱情投入，協助周邊的擺攤活動，讓阿公、阿嬤們吃飯之餘也能逛逛小攤、玩玩遊戲、同樂一番，感受到濃濃的過節歡樂氛圍。

除了讓阿公、阿嬤們「吃桌」，職能科、幼保科的27位學生也協助擺攤活動，讓長輩們吃飯之餘也能逛小攤、玩遊戲，同樂一番，感受到濃濃的過節歡樂氛圍。（圖／翻攝畫面）

一名退休教授深受感動，特地捐款給餐飲科，興大附農利用這筆善款添購旗袍與中山裝，讓負責外場的學生們穿上。學生們以專業、優雅的姿態，啟動了媲美高級餐廳的「上菜秀」，在溫馨的樂團表演中服務長輩，將愛心與專業完美結合。（圖／翻攝畫面）

弘道專員林玠汶向記者分享中間一段讓人感動的插曲，有位大學退休教授，因為看到過去幾年興大附農學生們持續參加義煮活動的新聞報導，深受感動。教授認為這群年輕學子在專業技能外，更展現了難得的愛心，因此特地親自拜訪興大附農，並慷慨捐款給餐飲科，希望能幫助科務進一步發展。記者隨即詢問能否採訪這位暖心的教授，林玠汶協助聯繫後表示：「教授真的很低調，他希望這份心意能直接用於鼓勵學生，但謝絕任何採訪和公開表揚。」這位教授「為善不欲人知」的態度，反襯出興大附農師生愛心行動所帶來的巨大正向影響力。

最後興大附農利用這筆善款添購旗袍與中山裝，讓學生們得以在圍爐宴當天穿上，以最亮麗、專業的形象服務長輩。當圍爐宴正式「開桌」前，學生們還準備了一段開場和上菜秀，先是在舞台上翩翩起舞，搭配充滿活力的鍋碗瓢盆「亂打秀」，將氣氛瞬間炒熱後，扮成財神爺的興大附農校長簡慶郎逐桌發送糖果，為長輩們獻上最喜慶的祝福。

負責外場的學生不僅專業地上菜，還會詳細地向阿公、阿嬤們介紹菜色，展現出高度的服務熱忱與餐飲知識，讓長輩們彷彿真的就像在高級餐廳裡享受一場尊榮的盛宴，備受禮遇。（圖／翻攝畫面）

興大附農校長也特地扮成財神爺，穿梭在各桌之間發送糖果，為長輩們獻上最喜慶、最熱鬧的新年祝福。整個熱鬧又歡樂的氣氛，搭配學生們精彩的表演，讓阿公、阿嬤們全都笑得合不攏嘴。（圖／翻攝畫面）

隨後，負責外場的學生們一字排開，以專業、優雅的姿態，啟動了媲美高級餐廳的「上菜秀」。阿公阿嬤們圍著圓桌，品嚐著豐盛美味的佳餚，志工們則親切地幫忙夾菜、盛湯。在專業的服務與溫馨的表演中，現場的阿公、阿嬤們臉上洋溢著幸福和滿足的笑容。

這場由學生們用半年時光、專業技能和無比愛心打造的圍爐宴，不僅暖了長輩們的胃，更深深地溫暖了他們的心房，成為歲末年終最溫馨、最難忘的一幕。

一場圍爐宴，裡面卻充滿意義和傳承的力量！這不僅是一頓由學生們親手烹飪的豐盛午餐，更是透過餐飲專業，傳遞愛心、關懷與孝道的寶貴機會。從半年的籌備，到當日清晨的備料，再到外場媲美高級餐廳的尊榮服務，學生們將所學的技能轉化為對社會的貢獻。正如學生們所體悟到的，餐飲的真正價值，在於它能溫暖人心、連結情感，讓弱勢長輩在歲末感受到濃濃的社會溫情與被重視的感動。（圖／翻攝畫面）

這場圍爐宴活動，對許多社會角落裡的弱勢、獨居長輩來說，不僅僅是一頓熱騰騰的午餐，更是歲末最期待的「家宴」和一份無價的社會溫情。因為這天他們得以走出孤單，和大家一起開心地「吃桌」，享受久違的熱鬧與歡樂。（圖／翻攝畫面）

《關心角落弱勢長輩資訊、寒冬助老》

❤捐款網址：https://reurl.cc/6bqKxk



❤郵政劃撥帳號：22411311，戶名：弘道老人福利基金會



❤銀行匯款: 國泰世華銀行（013）健行分行（2376），帳號: 237-03-500046-1，戶名：財團法人弘道老人福利基金會



❤愛心捐款專線：04-2206-0695

✎如有居家照顧服務需求，臺中市西屯區、南屯區請撥打申請專線：（04）2350-5555；臺中市南區、大里區、太平區、霧峰區請撥打申請專線：（04）-36091518。

