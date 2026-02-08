天橋地基挖斷自來水幹管！新北大道、五工路口大淹水交通癱瘓

工地不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致新北大道與五工路口遭淹沒。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，今日上午11時開挖地基不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致大量自來水湧出，瞬間淹沒新北大道與五工路口路面，新莊警方獲報到場，立即疏導車流進行交管，同時通報自來水公司到場搶修，肇事原因仍待釐清。

新莊警分局今日上午11時接獲報案，新北大道與五工路口出現大量積水，員警立即趕赴現場，經查現場是由新北市府發包的思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，工程單位開挖天橋地基時不慎挖破自來水主幹管導致淹水。

由於自來水量驚人，新北大道與五工路口嚴重淹水，進而導致車流受阻，員警立即疏導車流並加強現場交通管制，同時通知自來水公司到場關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，相關疏失還待後續市府調查釐清。

