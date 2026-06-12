天橋立驚魂未歇！外國遊客直擊「又有小熊出沒」 緊急封路搜索5小時

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10日剛捕獲1隻成年亞洲黑熊（圖）後，今晨天橋立又有遊客看到小熊出沒。（翻攝畫面）

日本知名景點、名列「日本三景」之一的京都府宮津市「天橋立」，連日驚傳熊隻出沒的目擊情報，引發當地觀光業與遊客一陣驚慌。繼10日剛捕獲1隻成年亞洲黑熊後，今（12日）早晨又有外國觀光客在步道目擊到小熊蹤跡。京都府隨即緊急全面封閉天橋立內長達2.6公里的松林步道，所幸在歷經員警調動大規模搜索約5小時後，因未發現小熊蹤影，目前已全線解除管制，恢復遊客通行。

根據京都府警宮津署表示，今上午7點30分至40分左右，1名外國觀光客在天橋立南側文珠松林內的茶屋附近，驚見1隻小熊出沒。該名外國遊客隨即向附近的1位日本女性反映「有小熊很危險」，並由該名女性代為撥打110向警方報案。

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為了確保觀光客安全，京都府在接獲通報後，火速啟動緊急應變，將貫穿天橋立南北、長約2.6公里的松林步道全面封鎖，禁止人員進入，隨即編組進入松林內展開全面搜索。

突如其來的封路舉動，讓現場不少遊客感到困惑與震驚。在連接天橋立的迴旋橋前，1位從福岡市前來、準備騎自行車前往北側景點的69歲男性無奈表示，自己完全不知道這裡會有熊出沒，雖然行程大受影響必須繞遠路，但為了安全也只能配合。另一位從大阪守口市前來觀光的60多歲男性則驚魂未定地說，原本聽說10日的熊已經被捕獲才安心過來旅遊，沒想到今天又出現小熊，真的很令人嚇一跳，接下來會一邊保持警惕一邊繼續觀光。

事實上，這已經是天橋立在3天內發生的第2起熊出沒事件。就在10日，才有1隻體長約1.4公尺的成年雄性亞洲黑熊被目擊在天橋立附近海域游泳，隨後移動至北側的住宅區，當時已遭當地政府捕獲並進行人道毀滅。今日再度傳出小熊目擊情報，周邊的國小也嚴陣以待，宣布學童放學時將由教師全程陪同。

經過相關單位約5小時的密集搜索，現場並未發現小熊蹤跡，也未接獲任何人員受傷報告。京都府遂於下午12點40分解除道路封鎖，讓觀光客重新恢復往來。

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