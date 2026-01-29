「天殘腳踹飛木盤」佳德鳳梨酥小編武俠文改編奧客砸店 網全跪了

一名奧客在佳德鳳梨酥門市以腳踹飛木盤，店家小編改編成武俠文，吸引網友關注。翻攝佳德鳳梨酥臉書



知名鳳梨酥「佳德糕餅」總是門庭若市，近期卻發生一起消費糾紛，一名顧客結帳後想換貨，店家拒絕，他竟動手動腳；店家小編昨（1/28）在臉書粉專分享此事，以武俠小說形式的文字敘事，引發網友熱議。

小編貼文稱，為了保障所有客人的權益，本宗對「售出後恕不退換」這條門規，堅持多年，從未動搖。日前，一名武林人士「天殘」在該店購入一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返山門，欲行換貨之事。門下接待弟子當場說明：除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。此乃大江湖規矩，非是臨時起意。

「天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項。見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。」

小編續指，「店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有），當追出門外時， 雨夜下只見電光一閃，天殘踢完頭也不回，奔向南京三民驛站。在此鄭重昭告武林同道：不論買錯、記錯，或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人。近來衙門捕快事務繁忙，連特務阿北用過的茶具都塵封多時，真的不需要你再替他們增加追捕經驗。江湖很大，規矩不多，但不可退貨這一條，請各位高手千萬記住。」

小編還在留言補充，「我宗門一向提倡和平處事與理性溝通，若施主胡亂施展掌法與腿法，貧編也是略懂些蛋道與箭法。」

貼文一出，吸引網友熱烈回應，「真是被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才」、「佳德怎麼這麼優秀，下次要買一盒來 邊吃邊拜讀你們的小說了」、「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」、「不是，為什麼寫的這麼好看，這樣奧客激增就為了看連載小說怎麼辦」、「看完這篇，只能默默按讚和追蹤粉絲團了」。

