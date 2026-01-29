天殘腳踹飛木盤！奧客大鬧佳德鳳梨酥 警掌握逃逸路線追緝中

記者楊忠翰／台北報導

知名鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」，27日下午爆發消費糾紛，1名顧客欲退換貨未果，一時情緒失控，接連拍飛桌上日曆及文具，接著一腳踹翻門口購物盤，事後臉書專頁小編揭露此事，並採取武林小說的語法過程，引發許多網友熱議；對此，松山分局表示，警方已掌握嫌犯特徵及逃逸路線追緝中。

《佳德鳳梨酥》臉書專頁發文表示，顧客「天殘」購買一盒鳳梨酥後，又重返店門想要換貨，但他們以「除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃，概不提供反悔」為由拒絕。

孰料，「天殘」遭拒絕後顏面盡失，頓時情緒失控，起身一掌拍飛桌上日曆及文具，「天殘」憤恨離去之時，又見到門口的購物盤，先是一掌向其拍出，卻未將木盤打散，此時「天殘」施展失傳36年武學天殘腳，將木盤硬生生踹飛，險些砸向一旁女子，所幸對方早有警覺，因此並未釀成傷害；店長見狀拿著掃把追出門，但「天殘」頭也不回地一路奔向捷運站。

最後小編鄭重宣告，無論是買錯、記錯，或是各種理由，只要產品過手、轉身離櫃，皆不提供反悔選項，切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人，粗暴不能解決問題，只會造成捕快負擔，為了您的身心健康著想，如控制不了情緒，請洽各地華佗商舖抓藥。

松山分局表示，28日下午4時許，松山派出所接獲報案，指出轄內佳德糕餅舖發生毀損案件，隨即派遣警網到場查處；警員初步了解，27日下午5時許，1名顧客欲退掉購買錯誤之商品，店家委婉告知商品離開店內後無法退貨，而且有食安疑慮，該顧客聽聞無法退貨後情緒激動，並以手部揮打及腳部踹踢店家木盤，造成數個木盤破損無法使用，初估財物損失500元，警方已受理報案，並掌握嫌犯特徵及逃逸路線，正在積極追查其下落。

