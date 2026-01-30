天母公園「砲口對民宅」 裝置藝術花17萬 結果嚇到小孩

台北市天母一座小公園於近期設置1座「砲台」裝置藝術，然砲口正對著前方住宅大樓，引發住戶強烈不安。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

台北市天母一座小公園於近期設置1座「砲台」裝置藝術，然砲口正對著前方住宅大樓，引發住戶強烈不安。國民黨台北市議員汪志冰指出，公共藝術不應建立在居民的恐懼之上，要求重新審視該裝置必要性，並做出妥善處理，未來在審議裝置藝術設置過程中，應慎重考量及參考民意，避免爭議性裝置，浪費公帑。北市園處回應，砲台為因應地方需求設置，作為入口景觀意象，已於現場設置臨時說明告示，將蒐集各方意見研議設施調整或其他處置方式。

廣告 廣告

汪志冰接獲民眾陳情，位於士林區中山北路的添壽一號綠地，近來設置1座「砲台」裝飾藝術，因砲口直指附近住宅大樓，住戶每日出入皆感覺被砲口瞄準，造成心理極大壓力，人心惶惶，甚至有家長反應小朋友路過時感到害怕，質疑設施未事先徵詢周邊住戶設置意願，無視在地觀感，希望相關單位能立即更換。

汪志冰認為，公共空間的藝術設置應秉持和諧、美觀及在地共融原則，原本應是放鬆身心的公園綠地，若裝置藝術讓民眾感覺籠罩在肅殺氛圍中，造成多數住戶心理不安，甚至影響兒童身心，即失去「藝術」美意。

汪志冰說，該爭議裝置花費約17萬，未能達到美化景觀效果，反而造成民眾壓力，簡直是得不償失，目前北巿約有1000處公園、綠地及廣場，要是每處都發生雷同事件，無疑是拿巿府荷包開玩笑。

汪志冰直言，應重新審視該裝置的必要性，立即更換或調整該裝置砲口方向等補救措施，另巿府在設置前應建立更嚴謹的鄰里設施審核制度，並做事前溝通，避免爭議性裝置，否則設置後再拆除或更換，根本是「好心辦壞事」，讓美化公共空間反成擾民、浪費公帑之舉。

有民眾也在臉書社團發文詢問，「有人知道為什麼要在添壽一號綠地放炮台？」底下則有民眾貼出炮台炮口目前已貼上公園處公告，公告內容指出，「本設施為添壽一號綠地的意象性設計構建，為參考地方意見及空間特色所設置非實際軍事設施，亦非歷史遺跡，目前正彙整各方意見，研議後續解說方式與空間調整方向」。

公園處說明，添壽一號綠地新設砲台設施，為因應地方需求設置，作為入口景觀意象；砲台設置後陸續接獲部分民眾陳情，反映該設施意象可能引發心理不適或觀感疑慮，已即時於現場設置臨時說明告示，並持續蒐集各方意見。

公園處表示，為審慎回應不同意見並兼顧公共感受，目前正辦理問卷調查，廣泛蒐集使用者及周邊居民意見，後續將依民意意見趨勢及專業評估，研議設施調整或其他處置方式。

更多中時新聞網報導

澳網》發球進步了 阿卡瑞茲連3年晉8強

高職災廠場列管 勤查重罰

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤