天母名店「ISM主義甜時」月底熄燈 網不捨：太震驚

由大提琴家陳世霖創立的甜點店「ISM主義甜時」，在天母地區深耕十年後宣布月底歇業，業者在臉書無預警發出公告，說明因租約到期及大環境變遷等因素，決定在本月底與顧客告別，未來在產品與經營方向明確前，不會再開設新店面。消息曝光後，許多忠實顧客紛紛湧入留言區表達不捨。

ISM的 達克瓦茲受到不少消費者愛戴。 （圖／翻攝ISM臉書粉專）

陳世霖在公告寫道：「ISM十年了，再說下去前我想先向大家說聲，『謝謝』！因為租約到期與其他大環境變遷的影響，我們的門市將在這個月底與大家告別，在未來產品與經營未有明確方向前我們也不會再有新店面。十年來經歷許多，有低潮有風光，淚水與歡笑總是夾雜不分的；創業時的熱情到疫情考驗再到只是單純思考如何活下去、思考那些開店的柴鹽油米問題。當繁瑣的庶務讓我離『想帶給大眾美好生活』的初心漸行漸遠時，我必須做出改變。」

陳世霖提到，在正式告別前，ISM主義甜時將舉辦「甜點送到家」畢業典禮，想在最後一次將甜點親手交到顧客手中，2月10日前仍會親自製作每一顆達克瓦茲、每一盒新年禮盒。

陳世霖透露，心中沒有難過是騙人的，畢竟全力投入超過十年的生命與心血，在結束後還會剩下什麼、下一階段會是什麼、會在哪裡，他目前都還沒有明確的畫面，但他告訴自己要記住初心，會努力在未來某一天以更好的風貌呈現。

ISM主義甜時畢業公告。（圖／翻攝ISM臉書粉專）

畢業公告曝光後，引起網友留言喊不捨「打開fb竟然是看到這個消息，太震驚了」、「好捨不得！謝謝 ISM 這一路陪著我們，從新婚搬來天母、到成為父母；也陪著兩個孩子長大，成為他們最愛的蛋糕店。算一算，竟然也認識 ISM 快十年了，希望還有機會未來再相遇，祝福未來一切平安」、「這⋯⋯我的人生失去了達克瓦茲跟生乳捲⋯⋯」、「好可惜，希望有下個據點」。

