天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應

台北市天母1間超商近日發生離譜退貨糾紛，1名婦人購買關東煮後隔了6小時回到店內要求退貨。（圖／三立新聞網）

台北市天母1間超商近日發生離譜退貨糾紛，1名婦人購買關東煮後隔了6小時回到店內要求退貨，遭拒絕後竟改要求店員「放回去滷一滷」，荒謬行徑讓現場顧客傻眼。影片在社群平台Threads曝光後引發熱議，不少網友直呼「對話離譜到像是 AI 編的」；也有人大讚店員EQ高，「這店員根本神回覆。」

根據目擊網友描述，該名婦人於上午10點多在超商買了茶葉蛋與關東煮，回家煮飯、休息、睡午覺後，下午4點多又走回門市要求退貨。她強調「又不是放到隔天」，甚至情緒勒索店員說「我從中山北路六段、美國學校走過來也要半小時。」店員耐心聆聽後致電公司確認退貨規定，最終以不符標準為由婉拒。

婦人退貨不成，轉而抱怨茶葉蛋「像白煮蛋一樣沒味道」，並提出更離譜的要求，稱「不然你幫我放下去滷一滷再拿起來。」店員則高EQ回應，「姐，如果是別人放下去滷，你還敢買嗎？」讓不少網友直讚「根本神回覆。」

影片曝光後，網友一面倒替店員抱不平，紛紛留言「阿嬤不要鬧」、「奧客還理直氣壯」、「Respect店員，如此穩定」。另外，也有人點出食品安全的重要性，「隔了六小時還要退貨？太誇張。」對此，7-ELEVEN回應表示，各門市自助熱食均符合法規，合規商品不予退換貨，呼籲消費者理性購物。

