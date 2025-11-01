天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華 蔣萬安化身Saja Boys成員與市民同樂

▲蔣萬安扮裝「Saja Boys」成員Abby。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（1）日特別扮裝出席「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，化身人氣動畫男團「Saja Boys」成員Abby，一登場便引起現場大小朋友驚呼連連。民眾紛紛上前合影、互動熱絡，許多小朋友更興奮直呼「是Abby！」現場氣氛熱烈。

蔣萬安表示，很高興再次來到天母公園與市民同樂，也感謝天母商圈發展協會唐姐及團隊多年來的努力，讓這項活動邁入第17屆，成為台北秋季最具特色的節慶之一。

蔣萬安指出，「天母搞什麼鬼」不僅是天母地區的年度盛事，更是臺北市重要的城市名片。今年活動集結約250個攤位，結合商圈店家、餐廳與各式表演，吸引許多市民與外籍朋友共襄盛舉。去年活動人潮達30萬人次，今年現場盛況更勝以往，預估有望突破40萬人次。他笑說，看到現場超人、Elsa、五條悟、美人魚、白雪公主、超級瑪莉等角色齊聚，可見大小朋友都為這場嘉年華精心準備。

他也藉此分享市府在天母地區推動的各項建設，包括天母公園地下停車場將於明年啟動規劃設計，以及克強公園改建為第二運動中心，預計明年完工。蔣萬安表示，除了活動熱鬧繽紛，市府也同步努力改善地方建設，提供更便利的生活機能，帶動商圈繁榮。

最後，蔣萬安祝福市民與遊客都能盡情享受萬聖節嘉年華的歡樂氣氛，大小朋友都能收穫滿滿的糖果與笑容，度過愉快的週末時光。