天母殺人案通緝犯潛逃14年 印尼雅加達落網遣返回台

台灣與印尼再次成功合作抓捕外逃通緝犯。內政部警政署刑事警察局今（29）日表示，重大通緝犯賴男於11月26日在印尼雅加達落網。現年47歲的賴姓男子因涉入台北市天母殺人案，被法院判刑11年2個月，卻於2011年潛逃出境，遭台北士林地檢署發布通緝，並於去年（2024）年被列為重大外逃通緝犯，如今終於被捕。

據了解，1999年11月，賴男時任竹聯幫孝堂天母分會前副會長賴男，因旗下小弟與呂男有嫌隙，得知呂男出現天母國小後，持棍棒、西瓜刀尋仇，當場爆發街頭砍殺事件，呂男遭砍45刀後失血過多送醫不治，造成1死2傷重大案件，賴男因經多次上訴仍遭維持重刑。

為躲避入獄服刑，他於2011年3月潛逃國外。台北士林地檢署對其發布通緝後，最高檢察署也於2024年2月將其列為重大外逃案件。

刑事局駐印尼警務聯絡組近日接獲印尼移民總局通報，指有一名可疑外籍男子行蹤詭異。經清查比對，確認該人正是逃亡多年的賴姓通緝犯。他自2011年逃離台灣後，輾轉躲藏於印尼，並隱姓埋名生活十餘年。

印尼官方表示，「印尼國警國際關係部、北雅加達都會警察局與移民總局聯手，在11月26日於北雅加達Green Bay Pluit公寓成功拘捕賴男（又名 Alvis Lai）。

賴男落網時未抗拒，已被移送移民總局臨時羈押，後續將啟動遣返程序。」警政署刑事警察局強調，通緝犯遠逃海外以規避司法，警方將持續透過駐外警察聯絡官與國際執法單位合作，全面追緝外逃犯。今年（2025）已成功從多國遣返多名通緝犯返台，展現我國跨境執法不間斷的決心。

