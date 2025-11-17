天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味

即時中心／綜合報導

位於台北市士林區德行西路福華路口的一間火鍋店，在今（17）日凌晨起火，濃煙不斷從店面旁加蓋的鐵皮區竄出，現場瀰漫塑膠燃燒氣味。警消獲報到場後，迅速將火勢於清晨6時13分撲滅，所幸無人受傷。現場燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待後續調查。

警消在凌晨5時6分接獲通報，立即出動11輛消防車、1輛救護車及33名消防人員前往救援。現場為兩層樓磚造建築，一樓旁還有鐵皮加蓋，起火原因不明。

有民眾清晨將現場影片PO上臉書社團「靠北天母幫」，可見大量濃煙從建物中竄出，並提醒空氣中充滿粉塵與燃燒塑膠味，請附近民眾提高警覺。

據了解，起火點所在的火鍋店內裝潢與廚房鍋具遭到焚毀，燃燒面積約10平方公尺。經搶救後已於6時13分撲滅火勢，未造成人員受亡。至於起火原因，仍有待後續調查。

