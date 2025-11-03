天母萬聖嘉年華 HBO攜手凱擘宣傳驚悚新劇





一年一度的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，上週末在台北市天母商圈熱鬧登場。兩天活動吸引超過40萬人次參與，盛況空前，主辦單位天母商圈發展協會今年首度與HBO Max攜手合作，結合年度重磅影集，打造專屬驚悚場景。而凱擘大寛頻也配合新劇宣傳，只要填寫問卷就有機會抽好禮，吸引許多妖魔鬼怪共襄盛舉。

一年一度的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，上週末在天母商圈熱鬧登場，今年是第17屆舉辦，規模空前更甚以往，不少家庭精心打扮，出門夜遊踩街。

星期六的嘉年華活動，人潮更是絡繹不絕。主辦單位天母商圈發展協會除了串聯三大百貨推出限量南瓜桶，還首度與HBO Max攜手合作，結合年度重磅影集，打造專屬驚悚場景。而凱擘大寬頻也配合新劇宣傳，只要填寫問卷就有機會抽好禮，吸引許多妖魔鬼怪共襄盛舉。

台北市長蔣萬安也出席盛會，特別以人氣動畫《獵魔女團》中，「Saja Boys」成員Abby的造型現身，發糖果、自拍、合照，通通來者不拒。

天母萬聖節嘉年華不只能享受熱鬧的節慶氛圍，更能看見大家一年比一年用心的裝扮，已經成為台北最具代表性的活動之一。



