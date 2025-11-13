天母豪宅沒住過持有11年增值3千萬 開價8折讓利成交
隨著今年房市景氣降溫，天母豪宅交易也相對冷清，近期終於實價揭露一筆天母億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」。(圖片來源/台灣房屋提供)
隨著今年房市景氣降溫，天母豪宅交易也相對冷清，近期終於實價揭露一筆天母億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，8月成交低樓層戶，總價2.15億元，每坪125.5萬元，共220.80坪，值得一提的是，該戶前一手屋主於2014年以約1.85億元買進，持有11年轉手，帳面上增值3042萬元。
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，天母指標豪宅買方包括外派返台高階主管、外籍人士等，「國泰天母」是中山北路七段指標性豪宅，屋齡11年，此次交易戶別於2022年開價約2.65億元銷售，屋況仍為毛胚屋，由於為低樓層戶，成交單價略低，如今以開價約8折成交，其實算是在合理範圍。不過該戶取得時間較早，因此有較大的增值空間，而社區最高單價仍為今年初交易，中高樓層的139.3萬元。
根據台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年前三季天母億元豪宅交易狀況，2024年共計23件，2025年則大減至7件；2024年平均成交均價每坪136.6萬元，2025年則降至128.4萬元，降幅達6%。
而去年天母最高單價社區由「華固天鑄」每坪178.4萬元奪冠，且第二名的「御上天母」單價也達154.4萬元；不過今年截至目前為止最高價社區為「國泰天母」每坪139.3萬元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國內整體房市受到美中關稅戰影響，以及全球政經情勢動盪，讓高資產族對於高總價不動產的置產態度轉為觀望，且目前豪宅持有成本高、貸款成數受限、法人購屋審查制度趨嚴等政策因素，也進一步壓抑買方意願。而現階段豪宅市場為「優質個案具價格支撐力」的狀態，真正具地段稀缺性與產品特色的頂級社區，價格仍持穩，少有下修案例。未來若資金成本趨緩、政策環境放鬆，預期高端市場買氣仍有機會逐步回穩，朝穩健緩升的方向發展。
