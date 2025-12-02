天母阿嬤要退「6小時前買的關東煮」超商店員高EQ回一句被狂讚

台北天母一位阿嬤昨（1）日下午拿著早上在超商購買的關東煮要求退貨，店員以購買已6小時，時間過久婉拒，沒想到阿嬤不斷狂盧，見要求無效，竟還要店員再放回去「滷一滷」，過程中店員耐心以對，平靜回應「姐，如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」，令網友大讚情緒管理一把罩。

一位網友在社群平台Threads上指出，昨天下午4點多，一名家住天母的阿嬤拿了早上10點多購買的關東煮到櫃檯，向店員表示要退換貨，阿嬤解釋「11點多回家煮個飯，休息一下、睡個午覺，然後從美國學校走了半個多小時過來，又不是放到隔天才拿來」，接著又抱怨茶葉蛋煮得跟白煮蛋一樣，但遭店員拒絕。

原PO表示，阿嬤被拒絕退換貨後，竟開口要店員把關東煮放回去再「滷一滷」，店員婉拒並表示「姐，如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」

貼文曝光後掀起熱議，不少人讚揚店員情緒穩定，「店員已經知道不能退，但還是好好回覆，不然阿嬤一定會吵更兇」、「服務業真的好難做欸」、「店員好可憐」。

也有不少人分享遇到奧客的經驗，「有阿嬤拿了蕃薯，到櫃檯把蕃薯皮撕開，問我裡面會不會有壞掉的，我說不會後她就結帳了，後來她想想還是換一顆好了，我說不行，妳剛剛用手摸過了」、「之前超商打工遇過一個阿嬤把地瓜烤箱打開，用手捏每個地瓜，被阻止後對方還說不捏我怎麼知道咬不咬得動。」

