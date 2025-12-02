天母阿嬤買關東煮6小時後要求退貨！店員神回一句話被讚爆

台北天母地區一家超商發生一起退貨爭議事件。一名阿嬤於上午10點多在該超商購買關東煮與茶葉蛋，下午4點多突然返回店內要求退貨，引發現場關注。

根據目擊民眾在社群平台Threads分享的影片顯示，該名阿嬤向店員強調自己並非隔夜才來退貨，表示自己快11點購買後，僅是回家煮飯並午睡片刻。面對店員以時間間隔過久為由婉拒退貨，阿嬤持續表達不滿，並提及自己從中山北路六段、美國學校步行至此需要半個多小時，試圖說服店員接受退貨要求。

店員在溝通過程中保持冷靜態度，耐心聆聽阿嬤的訴求。為確認是否符合退換貨標準，店員當場撥打電話進行確認。在確認無法退貨後，阿嬤轉而提出另一項要求，希望將手中的關東煮放回鍋內重新加熱滷煮後再取出。

面對這項不合理的要求，店員以平和語氣回應：「姐，如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」這句話點出食品安全的重要性，同時也明確拒絕了阿嬤的要求。

影片在網路曝光後引發廣泛討論。多數網友對店員的專業表現表示肯定，認為其情緒管理能力優秀，能夠在面對不合理要求時保持理性且堅守立場。有網友留言表示，服務業人員經常面對各種客訴狀況，這名店員的處理方式堪稱典範。也有民眾指出，熟食類商品本就不適合退換貨，阿嬤的要求確實超出合理範圍。

