天母阿嬤退貨關東煮！店員高EQ回應被讚爆 7-11回應了

生活中心／賴俊佑報導

天母阿嬤要求退貨關東煮，7-ELEVEN呼籲消費者理性購物。（圖／網友shaoyu1013授權提供，未經同意請勿轉載）

7-ELEVEN台北天母某間門市日前有一位阿嬤要求退貨關東煮，超商店員高EQ回絕阿嬤要求，掀起熱烈討論，對此，7-ELEVEN表示「門市自助熱食均符合食品安全規範，合規商品不予退換貨，請消費者理性購物」。

Threads上有網友分享日前在7-ELEVEN遇到一位阿嬤要求退貨關東煮，阿嬤表示她早上10點買關東煮，後來回家煮飯、睡午覺後，下午4點再帶來退貨，並說「又不是隔天」、「茶葉蛋根本就像白煮蛋一樣」，阿嬤眼見退貨不成，竟要求「放下去滷一滷再拿起來」，店員則高EQ回應，「如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」。

貼文掀起熱烈討論，7-ELEVEN表示「門市自助熱食均符合食品安全規範，合規商品不予退換貨，請消費者理性購物」；OKmart則表示「尊重消費者需求，但也需落實食品安全與公司規範 — 若發生類似情形，我們會依規定處理並提供妥善協助」。

