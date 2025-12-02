天母阿嬤退貨關東煮「要求回鍋滷」 店員高EQ回1句

台北士林天母一間超商發生退貨糾紛，一名阿嬤上午10點多購買關東煮與茶葉蛋，卻在同日下午4點多回到店內要求退貨，遭店員以時間過久為由拒絕後，阿嬤竟要求店員把關東煮重新放回鍋裡繼續滷，讓其他民眾看傻。

阿嬤超商買關東煮隔6小時要求退貨。（圖／Threads網友@shaoyu1013 提供）

有網友在社群平台Threads貼出影片，當時阿嬤將一包關東煮放在櫃檯前，不斷向店員要求退貨，稱她「快11點來買，回去要煮飯、休息一下、睡個午覺」、「又不是放到隔天」，並打悲情牌說「我從中山北路六段、美國學校再走過來也要半個多小時」，質疑為何不能退貨，甚至還抱怨茶葉蛋根本是白煮蛋沒有入味。

店員則向阿嬤解釋，因為放置時間過長，無法接受退換。沒想到阿嬤遭拒後，又提出更誇張的要求，向店員說「不然你幫我放下去滷一滷再拿起來阿」。面對這個不合理的要求，店員苦笑婉拒，並淡定回應「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」一句話回擊，讓網友大讚高EQ。

阿嬤遭拒後竟要求店員幫她放下去滷一滷。（圖／Threads網友@shaoyu1013 提供）

影片發布後，其他網友也留言直呼「Respect店員，面對沒味道的關東煮，如此穩定」、「她怎知道沒味道，要吃過才知道，吃過要退？」、「阿嬤真的不要鬧欸」、「誰家的阿嬤來領回去好嗎，這種吃的東西都拿出店門口還敢拿回來退」、「熟食不能退啦⋯⋯一離開門市，誰知道你吃過沒、舔過沒、加了什麼其他的東西」、「老人怎麼可以這麼理直氣壯」。

