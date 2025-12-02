天母阿嬤關東煮退貨遭拒！要求「放回鍋滷一下」 店員高EQ回應網讚Respect

台北天母一名阿嬤上午在超商購買關東煮與茶葉蛋後，竟在下午回到店內要求退貨。（翻攝自threads＠shaoyu1013）

台北天母一名阿嬤上午在超商購買關東煮與茶葉蛋後，時隔6個小時，竟在下午回到店內要求退貨；店員婉拒後，阿嬤仍不死心，強調「又不是放到隔天」。

有目擊民眾拍下影片PO在社群平台Threads上；阿嬤在早上10點多購買關東煮、茶葉蛋，在下午4點左右返回超商要求退貨。店員婉拒後，阿嬤表示「又不是放到隔天，我快11點買，回去煮飯、休息、睡個午覺而已」，甚至打出悲情牌，表示自己從中山北路六段、美國學校一帶步行過來「也要半個多小時」，希望店員能通融。

面對阿嬤多次施壓，店員依舊保持冷靜，撥電話詢問退換貨標準，確認無法受理後，阿嬤又改口提出另一要求，表示「不然你幫我放下去滷一滷再拿起來阿」。店員聽後只能無奈苦笑，平和回應「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」。

許多網友傻眼直呼「吃的東西都拿出店門口還敢拿回來退」「熟食不能退啦⋯⋯」「她怎知道沒味道，要吃過才知道，吃過要退？」

也有許多人力挺店員，認為他全程情緒穩定、態度理性，高EQ讓不少人狂讚「Respect店員」。

也有超商店員補充表示，熟食因衛生考量原則上無法退貨，「客人夾起來到櫃檯反悔了我也是叫他要買走，誰能接受東西離開鍋子然後再放回去，又不是自己家，包括飲料離開門市十幾分鐘也不退」。

