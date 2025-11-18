天母SOGO週年慶衝11.7億 看好輝達進駐北士科帶動商圈

（中央社記者何秀玲台北18日電）遠東SOGO週年慶，台北3店（忠孝、復興、敦化）業績達標後，天母店將於26日登場，天母店長傅惠文說，下半年業績小幅成長，UNIQLO和鼎泰豐等帶路王為聚客關鍵，週年慶將祭出化妝品、珠寶與服飾優惠，搭上政府普發現金1萬元，業績目標新台幣11.7億元，年增1%。

傅惠文表示，輝達台灣總部確定落腳北士科，加上周邊新建案將陸續交屋，以及在SOGO天母店旁有800多戶的社會住宅「芝山安居」2029年完工，預期將為商圈帶來新的科技族與家庭客層。將依客層變化調整商品配置，搶攻輝達紅利。

面對今年消費緊縮，SOGO天母店全力備戰週年慶檔期。傅惠文指出，今年除了規劃化妝品、服飾、珠寶及家電等類別的滿額贈活動，近期因金價上漲與年底採購需求增加，預期黃金銷售將較往年同期增加；因天氣轉冷，看好週年慶高單價冬衣和童裝銷售受惠。

她說，台灣出生率逐年下降，人口數減少，小坪數家庭增加，為了鞏固在地客群，今年週年慶在家電方面，首度針對士林北投地區，推出到府免費場勘服務，希望提升大型家電銷售率。

傅惠文也提到，天母店今年下半年業績小幅成長，日本快時尚服飾UNIQLO和鼎泰豐都是最強帶路雞，更是品牌業績前幾名；許多客人原本只是為了UNIQLO或鼎泰豐進店，但也會因此購買香氛、鞋子或其他服飾，預期今年全年業績表現將持平，達51億元。

她表示，因應北士科未來科技新貴與新家庭客層逐漸進駐，天母店明年雖不會進行大幅改裝，但將視客層變化調整品牌組合，強化女鞋、運動與兒童相關品項，未來除了穩固在地客群，希望也能搶攻高消費力族群。（編輯：楊蘭軒）1141118