天母SOGO週年慶衝11.7億 看好輝達進駐北士科帶動商圈
（中央社記者何秀玲台北18日電）遠東SOGO週年慶，台北3店（忠孝、復興、敦化）業績達標後，天母店將於26日登場，天母店長傅惠文說，下半年業績小幅成長，UNIQLO和鼎泰豐等帶路王為聚客關鍵，週年慶將祭出化妝品、珠寶與服飾優惠，搭上政府普發現金1萬元，業績目標新台幣11.7億元，年增1%。
傅惠文表示，輝達台灣總部確定落腳北士科，加上周邊新建案將陸續交屋，以及在SOGO天母店旁有800多戶的社會住宅「芝山安居」2029年完工，預期將為商圈帶來新的科技族與家庭客層。將依客層變化調整商品配置，搶攻輝達紅利。
面對今年消費緊縮，SOGO天母店全力備戰週年慶檔期。傅惠文指出，今年除了規劃化妝品、服飾、珠寶及家電等類別的滿額贈活動，近期因金價上漲與年底採購需求增加，預期黃金銷售將較往年同期增加；因天氣轉冷，看好週年慶高單價冬衣和童裝銷售受惠。
她說，台灣出生率逐年下降，人口數減少，小坪數家庭增加，為了鞏固在地客群，今年週年慶在家電方面，首度針對士林北投地區，推出到府免費場勘服務，希望提升大型家電銷售率。
傅惠文也提到，天母店今年下半年業績小幅成長，日本快時尚服飾UNIQLO和鼎泰豐都是最強帶路雞，更是品牌業績前幾名；許多客人原本只是為了UNIQLO或鼎泰豐進店，但也會因此購買香氛、鞋子或其他服飾，預期今年全年業績表現將持平，達51億元。
她表示，因應北士科未來科技新貴與新家庭客層逐漸進駐，天母店明年雖不會進行大幅改裝，但將視客層變化調整品牌組合，強化女鞋、運動與兒童相關品項，未來除了穩固在地客群，希望也能搶攻高消費力族群。（編輯：楊蘭軒）1141118
其他人也在看
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 7 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 4 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點
受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前