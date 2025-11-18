天母SOGO週慶回饋20% 首創買家電免費場勘

百貨週年慶活動進入尾聲，業者強打最後一波攻勢。遠東SOGO天母店檔期於11月26日登場，化妝品9折起、秋冬服飾6折起，使用中國信託SOGO聯名卡消費還能獲得最高20%禮券，更首度祭出「買家電免費場勘」服務。京站時尚廣場週慶11月19日展開，羽絨外套、寢具下殺2折起，還將抽出100人贈送1萬元禮券。宏匯廣場舉辦聖誕活動，假日購物滿3,000元贈200元券，並抽露營住宿券。

遠東SOGO台北店週年慶告捷，在12天的檔期間，首日就吸引10萬人入館消費，平均客單價成長7%~8%，由於國際金價波動，黃金飾品業績年增逾40%最高，「普發現金」效應更帶動日韓家電銷售上揚7%。大巨蛋Garden City因為Super Junior演唱會，館內主題餐廳在11月14日至16日「座無虛席」，每天的限量折價券被兌換一空。

天母SOGO百貨週年慶在11月26日接棒，12月7日前化妝品全面9折起，秋冬服飾最低殺至6折，化妝品/珠寶/男女服飾單筆購滿5,000元送500元券，大小家電/藝品/黃金單筆購滿1萬元贈500元券，首5日消費滿6萬元再加碼1,000元券，疊加中國信託SOGO聯名卡的4%禮券，合計最高回饋率衝上20%。

此外，為解決民眾購買家電後經常發生尺寸不合、上不了樓梯、進不了大門的問題，天母SOGO獨家推出「免費場勘」服務，只要機器安裝的地址位於台北市士林區、北投區都可以打電話預約，場勘後確定購買商品，額外加送1,000元折扣券。整體檔期目標在挑戰11.7億元，年成長約1%。

京站時尚廣場週年慶11月19日上陣，Q卡會員全館指定櫃位購滿3,800元拿500元券，刷指定8大銀行信用卡單筆滿1萬元領500元券，首5日累積購滿1萬元再賺500元券，館內羽絨外套、寢具2折起。12月15日前單日交易累滿6,000元可參加抽獎，將抽100位會員贈送1萬元商品贈券，並有1人可獲消費等值購物金，最高享10萬元贈券回饋。

宏匯廣場於11月20日啟動聖誕檔期，週一至週四全館累積買滿2,000元贈100元餐飲抵用券或來店禮，單筆滿2,500元則送薑餅人針織袋、聖誕馬克杯……等禮品，週五、六限定全館累計購物滿3,000元提供200元券，名品單筆購滿1萬元加贈500元券，檔期內單日累積消費滿3,000元可參加豪華4人帳平日露營住宿券抽獎。

