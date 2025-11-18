天母SOGO週慶回饋20% 首創買家電免費場勘
百貨週年慶活動進入尾聲，業者強打最後一波攻勢。遠東SOGO天母店檔期於11月26日登場，化妝品9折起、秋冬服飾6折起，使用中國信託SOGO聯名卡消費還能獲得最高20%禮券，更首度祭出「買家電免費場勘」服務。京站時尚廣場週慶11月19日展開，羽絨外套、寢具下殺2折起，還將抽出100人贈送1萬元禮券。宏匯廣場舉辦聖誕活動，假日購物滿3,000元贈200元券，並抽露營住宿券。
遠東SOGO台北店週年慶告捷，在12天的檔期間，首日就吸引10萬人入館消費，平均客單價成長7%~8%，由於國際金價波動，黃金飾品業績年增逾40%最高，「普發現金」效應更帶動日韓家電銷售上揚7%。大巨蛋Garden City因為Super Junior演唱會，館內主題餐廳在11月14日至16日「座無虛席」，每天的限量折價券被兌換一空。
天母SOGO百貨週年慶在11月26日接棒，12月7日前化妝品全面9折起，秋冬服飾最低殺至6折，化妝品/珠寶/男女服飾單筆購滿5,000元送500元券，大小家電/藝品/黃金單筆購滿1萬元贈500元券，首5日消費滿6萬元再加碼1,000元券，疊加中國信託SOGO聯名卡的4%禮券，合計最高回饋率衝上20%。
此外，為解決民眾購買家電後經常發生尺寸不合、上不了樓梯、進不了大門的問題，天母SOGO獨家推出「免費場勘」服務，只要機器安裝的地址位於台北市士林區、北投區都可以打電話預約，場勘後確定購買商品，額外加送1,000元折扣券。整體檔期目標在挑戰11.7億元，年成長約1%。
京站時尚廣場週年慶11月19日上陣，Q卡會員全館指定櫃位購滿3,800元拿500元券，刷指定8大銀行信用卡單筆滿1萬元領500元券，首5日累積購滿1萬元再賺500元券，館內羽絨外套、寢具2折起。12月15日前單日交易累滿6,000元可參加抽獎，將抽100位會員贈送1萬元商品贈券，並有1人可獲消費等值購物金，最高享10萬元贈券回饋。
宏匯廣場於11月20日啟動聖誕檔期，週一至週四全館累積買滿2,000元贈100元餐飲抵用券或來店禮，單筆滿2,500元則送薑餅人針織袋、聖誕馬克杯……等禮品，週五、六限定全館累計購物滿3,000元提供200元券，名品單筆購滿1萬元加贈500元券，檔期內單日累積消費滿3,000元可參加豪華4人帳平日露營住宿券抽獎。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 14 小時前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
今彩539頭獎開2注！2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透槓龜
台彩今（18）日開出今彩539獎號14、24、31、36、37，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別從台南市南區鹽埕里新興路447號1樓「興旺彩券行」與新北市八里區中山路2段177號「八台視新聞網 ・ 7 小時前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 19 小時前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 19 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 2 天前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 1 天前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。中天新聞網 ・ 21 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
3連號出現！大樂透今晚頭獎1億 台彩最新獎號看這邊
台彩大樂透今（18）晚開出第1140106期獎號，頭獎保證1億元，由小到大依序為08、09、10、23、24、43；特別號為45。其他獎項獎號如下：今彩539：14、24、31、36、37。39樂合彩台視新聞網 ・ 8 小時前
刮刮樂新品「獎金嘉年華」、「好運強強滾」上市！頭獎200萬共4個 中獎率破3成
台灣彩券公司今（18）日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 4 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 19 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 10 小時前