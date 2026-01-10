天母SOGO「冬尚雪旅」全面5折起

天母SOGO自即日起至1月28日推出冬季亮點檔期「2026冬尚雪旅WINTER SALE 5折起」，以雪國旅遊意象打造充滿溫度與氛圍的冬日購物體驗，館內從保暖時尚的冬季穿搭、機能型外出服飾，到冬日必備的家電寢具與生活用品，眾多精選商品全面5折起，打造北區冬日最具吸引力的購物盛會。

天母SOGO在1月14日前有「暖冬衣櫥－流行女裝特賣會」，集結多家品牌聯合展出，商品最低2折起；緊接著1月16日至1月25日登場的「動感潮流－休閒運動特賣會」，多款知名運動品牌祭出4折起優惠，像是NIKE、LYNX等。

天母SOGO於檔期期間特別規劃多場藝文演出活動，集結學校與表演團體接力登場。1月17日興雅國小國樂團將用最熱情的旋律，為冬季獻上溫暖的聲音；1月31日碧湖國小弦樂團，以琴弦暖冬，為冬季畫上最美的結尾，迎接農曆新年到來。

農曆春節即將到來，天母SOGO與台北/台南遠東香格里拉、台北美福大飯店、晶華酒店、北投老爺酒店4間知名飯店及人氣品牌欣葉、麗緻坊、錦霞樓、富錦樹台菜香檳、上海鄉村合作推出「滿桌福氣迎馬年」年菜特輯。除了各式經典年菜組合以外，也響應蔬食浪潮，與米其林綠星陽明春天推出蔬食年菜組合，提供消費者更豐富、更多元的年菜選擇。