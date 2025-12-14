天氣不夠冷...想一睹北橫好「楓」采還要再等等

北橫公路沿線僅有部分青楓、楓香等變色葉植物漸紅。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼還不黃？怎麼還不紅？桃園市北橫公路沿線每逢秋冬交替(11、12月)隨著天氣狀況不同，會有不同的植物變色，且持續到隔年1月開始落葉，市府風景區管理處今(14)日表示，可能今年入冬的氣溫不夠冷，包括石門水庫園區、北橫公路沿線僅有部分青楓、楓香等變色葉植物漸紅，預計等下一波冷氣團報到，山區景色才會逐漸換裝，要欣賞復興山區「黃綠紅」的美景還要再等等。

風景區管理處長廖育儀表示，北橫公路從大溪區起點到復興區拉拉山，從慈湖、小烏來，青楓、楓香等，榮華大壩這段路的對面山頭及巴陵大橋附近，還有野生的櫸木、台灣欒樹、楓香、烏臼等。

風管處建議，冬遊北橫可順遊鄰近後慈湖的「舊百吉隧道」，11月初才以全新風貌結合歷史記憶與生態保育開放參觀，角板山公園梅園的梅花正含苞待放外，一路可至小烏來風景區泡野溪溫泉或羅浮溫泉泡湯，從後山拉拉山遊客中心走下巴陵古道，沿途則有蝴蝶館、甲蟲館、闊葉樹林館、地質館，可邊賞景還能獲得知識。

近日東北季風形成日夜溫差大，被譽為北台灣低海拔最佳賞楓勝地的石門水庫，園區楓林步道兩旁和步道下方槭林公園，種植3000餘棵樹齡超過30年的楓樹、槭樹和落羽松，近日已由金黃轉為紅色，不過也有很多楓葉沒轉紅就被東北季風吹落；雖然楓紅景致可能要等下一波冷氣團來到才會越冷越漂亮，近日也有民眾趁著好天氣，前往一睹石門水庫換裝的「楓」采。

石門水庫園區的落羽松，近日已由金黃轉為紅色。(記者李容萍攝)

到石門水庫園區欣賞「黃綠紅」美景還要再等等。(記者李容萍攝)

