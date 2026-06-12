天氣不好不賣、心情不好不賣！北投「幽靈臭豆腐攤」飄香36年說再見

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生活中心／陳菀妤報導

北投一帶知名的「幽靈臭豆腐」攤車，飄香36年後正式謝幕。（示意圖／pixabay）

在天母、北投地區有一攤老饕們口耳相傳的知名傳奇臭豆腐攤將要走入歷史。這個攤子被當地居民稱為「幽靈臭豆腐」沒有固定營業時間、沒有固定店面，但一賣就是36年。攤主阿伯年事已高決定要退休，12日營業結束後就此畫下句點。

根據粉專《靠北天母幫》網友表示「幽靈臭豆腐今天（12日）最後一天，再來就不賣退休了」，據悉這攤臭豆腐多年來都沒有固定的營業場所，多半是每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義路114巷及明山宮附近。

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幽靈臭豆腐的營業時間也十分隨興，天氣不好不賣、心情不好也都可能不賣，許多老饕都得靠著「網友目擊線報」專程追攤車才有辦法一飽口福，但死忠饕客越來越多，累積大批愛好者。

饕客們認為，阿伯的臭豆腐最大的特色就是厚度十足、分量扎實，外皮酥脆內部又不會乾硬，配上爽脆泡菜與特製醬汁，成為許多居民從小吃到大的共同回憶攤車上的古早味豆花也深受歡迎。如今這飄香36年的好味道畫下句點，讓許多人十分不捨。

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