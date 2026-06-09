天氣不穩 屏東金融服務愛心公益嘉年華6/13移師千禧公園

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將於6月13日上午10時至下午3時舉辦的2026金融服務愛心公益嘉年華，活動地點改至屏東千禧公園。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週天氣不穩定，考量草地遇雨較為潮濕，由屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會共同主辦的「2026金融服務愛心公益嘉年華」，活動地點將由原訂的屏東縣立體育館前草皮區，更改至屏東千禧公園舉辦，時間在本週六(13日)上午10時至下午3時，現場結合金融教育、防詐宣導、愛心公益、市集展售及舞台表演，歡迎民眾攜家帶眷一起參加。

屏東縣政府表示，活動現場規劃金融教育區85攤，以及愛心公益區、美食小吃區57攤，內容豐富多元，民眾不但可透過互動闖關學習實用理財知識與防詐觀念，也能在愛心公益區及美食小吃區選購特色商品與在地美食，以實際行動支持公益與在地產業。

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為方便民眾參與消費與活動互動，當日可於服務台購買有面額園遊券，每張100元，可於愛心公益區及美食小吃區抵用消費；此外，民眾憑券還可參加摸彩活動及兌換大會紀念品。除了購買有面額園遊券外，民眾當日也可憑今年5至6月的紙本或雲端發票5張(每張發票消費金額達5元以上)，兌換園遊券參加活動；相關園遊券經金融攤位闖關集章後，可兌換紀念品及摸彩。

活動當天舞台區也安排演出與抽獎活動，包括街舞、樂團表演、YOYO藝人互動及多輪摸彩，獎項包含70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車及3千元禮券等好禮。

屏縣府財稅局表示，金融服務愛心公益嘉年華不僅推廣金融知識與防詐觀念，也透過公益、市集與互動體驗，串聯在地溫暖力量，歡迎民眾6月13日踴躍前往屏東千禧公園，一起做公益、學知識、享美食、抽好禮。

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