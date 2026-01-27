天氣不穩一度面臨取消！ 賈永婕還原霍諾德登頂101延期幕後：無法在最後一刻放棄

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美國極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定在24日上午挑戰已無繩索、徒手方式，爬上台北101，不過卻因天氣因素延期1天，而25日他也成功完成這項挑戰，寫下全新紀錄。而台北101董事長賈永婕昨（26）日也發文，說明當時決定延期的心路歷程及準備好的其他備案。

台北101董事長賈永婕昨（26）日也發文，說明當時決定延期的心路歷程及準備好的其他備案。（圖／賈永婕的跑跳人生 FB）

賈董坦言，當時確定將活動延期至25日時，英國的製作團隊卻在24日下午4點左右和她說，他們使用的五個非常厲害的氣象預測平台，全部都顯示25日早上會下雨，而這也意味著將需要將活動再延期至周一上班日。而賈董也透露：「合約上，其實是可以『取消』這個活動的。但我說什麼都無法在最後一刻放棄。還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」

於是賈董在當天晚上也分別致電給台北市長蔣萬安及交通部長陳世凱，再分別取得協助與多一天的空中攝影航權之後，當天她也立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開來處理。她強調，當天雖然內心煎熬不已，卻也做好最壞打算，若天候仍不允許，將親自向媒體、現場民眾與受影響的上班族說明並致歉。

所幸隔日清晨6時半後天色轉亮，7時整安全檢查順利通過，確認符合攀爬條件，活動得以如期進行。活動圓滿落幕後，賈董也特別感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、地方土地公等信仰力量的庇佑，並幽默提及「神奇的鳳梨」成為心靈支撐。她也強調，此次活動台北101「沒有花半毛錢」，卻投入「101%的力氣」。

