天氣不賞臉！「台北101跨年煙火」霧蒙蒙 網嘆：待在家比較爽

跨年夜台北101煙火在陰雨中登場，受東北季風影響，北部天氣陰雨綿綿，濕氣偏高，讓原本絢爛的煙火秀多了幾分朦朧感。儘管畫面出現大量煙霧，引發部分網友直呼可惜，但仍有不少民眾表示，現場氣氛震撼，跨年儀式感絲毫未減。

跨年夜台北101煙火在陰雨中登場，受東北季風影響，北部天氣陰雨綿綿，濕氣偏高，讓原本絢爛的煙火秀多了幾分朦朧感。（圖/美聯社）

這次台北101跨年煙火全長約360秒，規劃5大主題篇章，從「大航海時代」、「民主時代」、「台味演奏」、「科技之島」，一路延伸至「多元的土地」，融合歷史、人文與科技意象，並搭配五月天及4位年輕創作者的音樂，為2026年揭開序幕。

然而，101跨年夜現場陰雨綿綿，空氣濕度高，使得煙火施放後煙霧不易散去，不少民眾拍攝的照片與影片呈現出「煙霧瀰漫」的畫面，在社群平台掀起討論，「台北101，誰把樓炸了，全是煙」、「東北方向還算清晰」、「五顏六色的那一趴真的好美哦」、「好可惜下雨了，只看到煙，看不到煙火」、「後悔出來了，還是待在家比較爽」，不過也有網友出來緩頰指出，「在現場，身體很難受，但心情超嗨」、「超級震撼」。

