天氣再冷都要去抽根菸？ 小心低溫＋吸菸雙重影響！心肌梗塞、中風風險暴增

受到東北季風影響，各地有局部降雨，氣溫也明顯轉涼。溫度驟降、日夜溫差大，容易導致血管急速收縮、血壓上升，增加心血管疾病風險，此外國健署指出，若再加上抽菸對血管、血液造成的影響，更有可能誘發心肌梗塞、中風等心血管疾病，呼籲民眾應立即戒菸，守護心血管健康。

冬天低溫又吸菸 對心血管是雙重危害

當氣溫驟降，人體的交感神經活性會因此上升，使心跳變快、血管收縮、血壓升高，如果又有吸菸習慣，對心血管健康將會帶來雙重打擊。國健署表示，吸菸所產生的尼古丁、一氧化碳、焦油等物質會造成血管發炎、加速動脈硬化、抑制血管彈性，在低溫、吸菸兩者疊加影響下，血管內極易形成血栓、引發冠狀動脈阻塞。

天冷室內門窗緊閉更慘 二手、三手菸讓家中都陷入風險

而且二手菸、三手菸都會造成影響，國健署提到，尤其現在天氣冷，民眾多半會緊閉門窗，室內二手菸的濃度會更高，殘留在家具、衣物上的三手菸也會造成長期危害，不只吸菸者，家中親友、同住者都會暴露在風險中，增加心血管與呼吸道疾病的發生機會。

只抽一根菸而已沒什麼影響？ 錯！一根也會傷「心」

有些民眾可能覺得只是抽一根菸而已，不會造成什麼影響，但目前已有研究顯示，即使每天只吸1根菸，罹患冠狀動脈心臟病的風險仍比非吸菸者高出50％，而且中風風險也會高出25％。國健署提到，這表示吸菸量沒有安全值，即使只抽一根也會傷害心血管健康。

冬天心梗患者增許多都會吸菸 應視戒菸為重要護心行動

現在二十四節氣的「大雪」已過，象徵冬季正式到來，這也代表冬天心血管健康風險正在升高，國健署署長沈靜芬、台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀皆示警，冬天是醫院急性心肌梗塞個案明顯增加的季節，其中有許多患者都有吸菸習慣，呼籲民眾應將戒菸視為冬天最重要的護心行動。





黃群耀理事長指出，系統性分析證實，冠心症患者戒菸可降低36％死亡風險，是所有生活型態介入中效果最明確的一項，另外也有臨床證據顯示，心肌梗塞發作後24小時內停止吸菸，是避免再次梗塞的關鍵黃金期，患者若在急性期立即戒菸，心血管風險會與非吸菸者相當，不過如果心肌梗塞後仍持續吸菸，再次復發的風險會是已戒菸者的2.9倍。

國內戒菸管道有哪些？ 哪裡可以做戒菸諮詢？

越早戒菸，風險下降越快，民眾應從現在開始採取戒菸行動保護心血管健康。目前，國健署提供以下戒菸服務，不僅有多元管道而且相當便利，民眾可多加利用以提升戒菸成功率：

KingNet國家網路醫藥提醒您：吸菸有害健康！



參考資料：

