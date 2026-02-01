天氣冷吱吱 女戰神張雅琴想念加州陽光

〔記者林南谷／台北報導〕中央氣象署指出，今日(1)日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨，民眾外出請攜帶雨具備用。

稍早，年代新聞台有「女戰神」封號的《年代晚報》當家主播張雅琴在臉書發文透露，怎麼天氣又變涼了？接著才說：「這種天氣難怪想念加州陽光。」發文中，她還特別曬出去年赴美辣照說：「去年九月照片。」

女戰神發文後，底下釣出一大票留言誇讚「最美麗的女戰神」，更有人說：「穿這樣一定是太涼的，人美身材又好很用心在保養。」

今天氣溫方面，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，早晚應適時增添衣物以免著涼；若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，若前往高山請留意道路結冰及路面濕滑。

