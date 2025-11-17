天氣冷就心臟不舒服？中醫教你「急救三穴自救法」一次學會

每年冬天心肌梗塞、胸悶心悸就醫人次明顯上升，中醫師提供保命護心原則。（圖片來源／freepik）

氣溫驟降，正是心血管疾病高發的季節，根據臨床統計顯示，每年冬天心肌梗塞、胸悶心悸就醫人次明顯上升。

中醫認為「寒為百病之源」，溫度降低時血管收縮、氣血運行不暢，讓心臟負擔加重。如何讓身體「由內而暖」，成為預防心臟猝發的關鍵。

寒冷＝心臟的壓力測試：體質寒、血瘀者特別危險

初鳴堂中醫診所院長周大翔指出，中醫強調「陽氣主溫煦」，當陽氣充足、血脈流暢，全身自然溫暖。反之，陽氣虛弱、循環不佳時，寒氣容易侵襲，加重原本的心血管負荷。

周大翔表示，中醫所說的「寒」不只是天氣冷，而是指體內運行不足，例如陽虛、血瘀或痰濁形成。體質偏寒的人常會出現怕冷、胸悶、心悸、氣短、疲倦等症狀；若再加上飲食油膩、壓力大或情緒鬱悶，容易變成「痰濁阻滯」、血管不通暢，使心臟更「吃力」。

甚至從外觀，中醫也能觀察心臟警訊─臉色蒼白或發青、嘴唇發紫、舌頭暗紅或有瘀斑，都表示心血運行不順。如果患者描述「容易被嚇到」、胸口空空的、稍微走路就喘，更可能是「心陽不足」或「心氣虛」。

周大翔指出，「很多長輩形容自己『心臟沒力』，在中醫多是心陽虛。陽氣不足，血就推不動，人自然覺得累、冷、喘。」

保命先保暖！冬季三大中醫暖身法

除了穿暖、避免冷風直吹，中醫認為應「由內而外」調整體質。周大翔表示，以下三大暖身法，是冬季常見的保健手段：

1. 艾灸三穴，提高心臟陽氣

建議灸以下穴位10–15分鐘：

．神闕（肚臍）：補氣固本

．關元（肚臍下三寸）：強化下焦陽氣

．足三里：健脾益氣、全身增溫

艾灸能促進血液循環，提升末梢溫度，對手腳冰冷者效果明顯。

2. 熱食補陽：薑桂溫通、羊肉暖身

天冷時可適度攝取：

．生薑、桂枝、紅棗、龍眼肉

．羊肉湯、薑母鴨等偏溫熱食材

但高血壓、心血管疾病患者仍須避免油膩與暴飲暴食。

3. 泡腳＋拍打經絡，促進循環

每日以40℃左右溫水泡腳10–15分鐘，可加入艾草或桂枝。搭配按壓太溪、湧泉、勞宮、內關等穴位，能強化心腎氣血運行。

周大翔表示，「溫通則不痛，血行則暖。把末梢循環打開，心臟壓力也會跟著下降。」

突發胸悶、心悸怎麼辦？中醫急救三穴可爭取時間

若突然感到胸口緊、心跳亂，周大翔強調第一步一定要立刻先撥打119，但在等待救援時，可透過穴位急救暫時緩解：

1. 內關穴（手腕橫紋上兩寸）：安神、改善胸悶

2. 勞宮穴（手掌心中）：鎮靜、緩解焦慮

3. 少衝穴（小指尖）：可穩定心律

同時應鬆開衣領、深呼吸、保持身體溫暖，以免寒冷加劇心臟負擔。

若突然感到胸口緊、心跳亂，中醫師強調撥打119後，可透過內關穴、勞宮穴、少衝穴的穴位急救暫時緩解。（圖片來源／freepik）

手術後仍心悶、心累？中醫可協助恢復體力與心律

許多心臟病患者在接受支架或繞道手術後，仍會出現心悸、疲倦、睡不好等困擾。周大翔表示，中醫介入可協助穩定心律、增強體力、改善睡眠。

常用處方包括：

．炙甘草湯：益氣復脈、調整心律

．血府逐瘀湯：活血化瘀、改善胸悶

．天王補心丹：養血安神、改善睡眠

搭配針灸內關、膻中、心俞等穴位，可以提升心臟功能、減少復發。

「手術後的身體，就像冬天的陽氣被消耗，需要慢慢補回。」周大翔強調。

冬天養心日常指南：飲食、泡腳、作息全調整

為遠離冬季心血管事件，中醫建議從日常三方面著手：

1. 飲食：補氣養血、少寒少油

建議適量攝取：

．紅棗、龍眼肉

．蓮子、核桃

．山楂（促進血液流動）

避免冰品、寒涼水果、生吃蔬菜，以及油炸、高鹽高油食物。

2. 每日泡腳＋穴位按摩

泡腳能改善足部與腎經循環，對夜間心悸、手腳冷特別有幫助。

3. 規律生活：早睡早起、避免劇烈寒溫差

早睡能養心陰，心臟在夜晚得到修復。寒流來襲時，劇烈運動可能讓血壓急升，也要避免立即洗熱水澡，防止血管波動過大。

周大翔也提到，部分民眾以藏紅花泡酒「活血護心」，不過他提醒，藏紅花雖有活血化瘀效果，但孕婦、經量多、體質虛寒、剛動過手術的人不宜使用，以免增加出血風險；一般民眾偶爾少量飲用即可，但不宜長期當補品。

「心臟病關鍵不只在血管，更在氣血是否順暢、陽氣是否充足。」周大翔強調，冬季預防心臟猝發，除了控制三高、保持運動，更要「養氣、養陽、養心神」，而天冷時保持溫暖、作息規律、循環順暢，就是最實際的「護心三寶」。

