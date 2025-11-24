天氣冷怕吃太多？專家揭「家中2調味料」超強：抑制食慾、代謝助甩肉

健康中心／李紹宏報導

氣溫驟降，食慾也隨之高漲，身體本能地需要更多熱量來抵禦寒冷，刺激大腦發出「進食」訊號。這時，若吃點點暖呼呼的食物，便超級幸福，也很容易在不知不覺間吃太多，讓身體變胖。不過，為什麼在寒冷的月份中，會讓食慾增加？對此，有專家揭露原因，更點出在餐點加入辣椒粉或胡椒粉等調味料，就能增加飽足感！

天氣一冷，許多人的食慾會增加，不小心攝取太多食物就會變胖。（示意圖／iStock）

天冷食慾增是「本能」還是「心魔」？專家揭真相

克莉絲托·威利博士（Dr. Crystal Wyllie）在外媒《UNILAD》報導中指出「飢餓3原因」。

首先是天氣變冷時，身體會「本能地」尋求更多能量來維持核心體溫，因此會對富含糖和脂肪的高熱量安慰食物產生強烈渴望，例如奶油濃湯或是熱可可，這些食物能迅速轉化為溫暖和能量。

其次，「日照減少」也是飢餓原因。威利博士指出，這會導致血清素和多巴胺等調節情緒的神經遞質水準下降，使人感到疲勞和煩躁；「碳水化合物」能促進血清素分泌，因此大腦會藉由渴望麵包、巧克力等食物來「補償」情緒低落，然而這很容易陷入暴飲暴食的惡性循環。

最後，「人體激素」也會受到影響，例如刺激飢餓感的胃飢餓素升高，而發出飽腹訊號的瘦素則因睡眠失調或活動減少而下降。這些變化會降低進食後的飽足感。

擺脫冬季易胖魔咒！加那些調味料能增飽足感？

雖然在寒冷月份身體確實需要額外的能量，但若想擺脫對高熱量零食的持續渴望，威利博士分享實用的飲食對策。

專家指出，料理中加點胡椒或辣椒等調味料，可以增加飽足感。（圖／PIXABAY）

威利博士建議，在日常餐點中可以加入辣椒、黑胡椒、辣椒粉等，甚至是生薑來增添風味。她指出，這些辛香料有助於增加飽足感，更表示「辣椒中的活性成分辣椒素已被證明，能透過激活身體的產熱過程來略微促進新陳代謝，並抑制飢餓感。」此外，食用可可含量達70％或更高的黑巧克力也是有益的選擇。

威利博士強調，以高纖維質的早餐起新的一天，並維持體內水分，是正確管理食慾的基礎，同時推薦富含蛋白質的早餐，例如：雞蛋、希臘優格 （Greek Yogurt）、鄉村奶酪 （Cottage Cheese）、煙燻鮭魚配全麥吐司等。

早餐吃雞蛋、希臘優格等高蛋白質食物，可以有效增加飽足感。（示意圖／PIXABAY、iStock）

威利博士補充，食用富含蛋白質的早餐，不僅有助於抑制整天食慾，還能穩定血糖，防止餐後能量下降，原因在「高蛋白質的食物在體內的消化時間會較久」，因此飽腹感持續時間更長。

