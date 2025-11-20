天氣冷易猝死！內政部「起床4步驟」保命：先賴床一下

記者蔣季容／台北報導

內政部教天冷起床4步驟。（圖／翻攝自內政部臉書）

入秋最強東北季風報到，今（20）日最低溫出現在南投縣名間鄉12.8度，各地平地的最低氣溫約在13、14度。內政部提醒，天氣變冷可能會引發猝死，寒冬一定要保持室內暖度，減少血管收縮；起床前也可以賴床一下，給身體一點時間熱機，再慢慢坐起來。

內政部指出，天氣變冷時，血管會因室溫降低而收縮、血壓上升，如果心臟負荷不住，就可能引發猝死。最容易發生的時段，就是睡夢中或剛起床的清晨。清晨常因輻射冷卻，使室溫比被窩低10幾度，若一起床就直接碰到冷空氣、又沒有保暖，血管會突然劇烈收縮，風險大幅提升。

廣告 廣告

內政部表示，寒冬一定要記得兩件事，第一是保持室內暖度，早晚溫差大，室內維持一定溫度可減少血管收縮。睡前也能在棉被外加毯子、穿襪子，讓身體更穩定保暖。

第二是起床前先賴床5至10分鐘，給身體一點時間熱機，先在被窩裡動一動手腳，再慢慢坐起來、站起來，喝口熱水、加件衣服，再正式開始一天。

貼文曝光後，讓網友全歪樓，「相信我，步驟二超級危險」、「笑死，第二步驟做下去就沒有後面了」、「最後離不開床，打電話跟主管請假，繼續睡覺」、「通常都是賴床5-10小時」。

更多三立新聞網報導

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」

比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎

維生素C多檸檬20倍！醫讚「1冷門水果」抗發炎、延緩慢性病

