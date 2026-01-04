天氣冷爆！彰化48小時「88人急送醫」 6人OHCA

強烈大陸冷氣團，加上輻射冷卻影響，全台氣溫下探，其中彰化今清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計2日上午8時起至今日清晨8時止，短短48小時內共有88件急病救護，其中包含6起非創傷性到院前心肺功能停止案件，皆是高齡長者，提醒民眾天冷務必留意身體狀況，無論居家或外出，都應特別注意保暖。

消防局指出，自1月2日上午8時起至今日清晨8時止，短短48小時內共有88件急病救護，其中包含6起非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）案件，提醒民眾務必留意身體狀況。

消防局說，6名非創傷性OHCA患者為3男3女，年齡介於71歲至85歲之間，強調案件並非一定是因天冷造成，實際發生原因仍須由醫師進一步判定，呼籲近期天氣仍持續低溫，民眾務必加強保暖，無論在家或外出，都應特別注意保暖，如有胸悶、呼吸不順或身體不適，應儘速就醫。

消防局提醒，尤其是長者及心血管疾病、三高等慢性病族群，起床前可先在床上活動暖身，或穿著保暖衣物後再下床，外出時可搭配帽子、圍巾與多層次穿搭，避免冷風刺激導致血管收縮；此外，應避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開清晨及日夜交替等高風險時段運動，慢性病患者應規律服藥並隨身攜帶緊急用藥，以降低低溫帶來的健康風險。

