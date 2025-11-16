天氣冷發動車子要先「暖車」？ 專家揭迷思：這2種車才需額外注意
近日北美多地遭逢酷寒天氣，不少駕駛人也再度提出老問題：「開車前需要暖車嗎？」對此，汽車專家與相關單位一致指出，這個長久流傳的「暖車迷思」其實早已不合時宜，現代汽車只需在發動引擎後、花幾秒鐘繫好安全帶的時間即可開車，不過老舊汽車與電動車在上路前仍需要額外注意。
根據美媒《今日美國》報導，美國汽車協會（AAA）建議，現代汽車在寒冷天氣中，只需在發動引擎後、花幾秒鐘繫好安全帶的時間即可開車。這段短暫空檔足以讓機油流向引擎的重要部位，避免磨損。
美國環保署（EPA）也提醒，長時間怠速不僅增加引擎負擔、造成空氣汙染，更浪費油料。AAA指出，相較於原地怠速數分鐘，直接平穩駕駛、避免猛烈加速，反而能讓引擎更快達到最佳工作溫度。
不過，專家指出，舊車款與電動車在上路前仍需要額外注意。根據汽車資訊平台Carfax指出，「暖車」這個習慣源於數十年前，1980年代以前的汽車多使用化油器，這種零件需要靠長時間暖車讓空氣與燃油達到合適比例，否則容易熄火或運轉不穩。然而，現代汽車已全面採用電子燃油噴射系統，可在極短時間內精準控制空燃比，因此即使在低溫下，引擎幾乎無需等待即可上路。
Carfax表示，「可惜的是，某些習慣根深蒂固，加上錯誤資訊流傳。如果你曾開過老車並賣給下一位車主，很可能也順便把這個暖車習慣傳給下一代。」
至於電動車駕駛人，情況則大不相同。根據《Car and Driver》指出，電池最佳運作溫度約為攝氏21度左右。當氣溫降到冰點以下，部分車主回報續航里程會減少10到20%。
美國能源部（DOE）建議，電動車車主應利用車輛App進行「預先調節」（preconditioning），讓電池與車室先預熱至適當溫度。最好在車輛仍插著電源時進行，以確保電量充足並提升行車效能。
能源部補充道，若電動車沒有預熱功能，開車前讓車輛預熱幾分鐘也能改善電池表現。而且與燃油車不同的是，電動車在車庫或路邊靜置預熱並不會產生有害廢氣。
