天氣冷颱風少？ 學者研究500年颱風史顛覆認知

一般冬天少有颱風侵襲台灣，但天氣冷就真的比較少颱風嗎？台師大攜手中研院和台大學者研究超過500年的古籍資料發現，氣溫低反而會生成更多颱風，研究成果顛覆多數人的認知，也證明歷史與科學可以有更多合作。

極端氣候是現在熱門話題，一般多認為冬天氣溫低，在太平洋地區較少有颱風，不過台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧、中研院院士王寳貫、台大海洋中心助理研究員曾琬鈴、中研院特聘研究員許晃雄等多位學者組成跨校研究團隊，整合中國歷代地方志、史書與官方紀錄、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄，成功重建西北太平洋自1368年至1911年，橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄，發現與大眾認知有所不同。

林冠慧指出，他們發現過去600多年來，颱風侵襲登陸次數最多的時間落在1650到1680年間，那是明清交替之際，也是歷史上著名的「蒙德極小期」（Maunder Minimum），是小冰期的重要階段之一，但偏低的氣溫卻有非常多颱風，顯示颱風的強度與頻率，並非單純由氣溫高低所決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。

她認為這次的研究表示早期的歷史文獻資料其實具有重要價值，在未來科學家研究極端氣候上，應該要受到更多重視與應用。她說：『(原音)你去問所有大氣科學家沒人想用歷史文獻研究過去氣候。你不要說歷史文獻資料，連早期觀測資料，19世紀中就有的這些早期颱風資料，大氣科學家也不用，他們只用有衛星後的資料，因為他們覺得這些資料都不可靠。我們這研究受到國際重視，我覺得很重要是證實文獻資料跟早期觀測資料是有用的、有價值的。特別是你把這些資料整併後，確實可以相互驗證，看得到颱風還有過去的極端事件。』

王寶貫也表示，另一個非常寒冷的期間在1850-1870年間，那時候中國出現了著名的三大民亂：太平天國、陝甘回亂、捻亂，顯示氣候對人類歷史影響很大；甚至有些皇帝有黃金時代，其實綜合這些氣候文獻來看，或許是他運氣好，在位時氣候特別好，讓他沒有其他煩惱而可以好好治國。

林冠慧還提到未來科學家可以跟歷史學家多交流，像是鄭成功下南洋打贏荷蘭東印度公司的船艦也是國外歷史學者十分重視的事件，若有機會重建當時的氣候環境，或許可以了解更多當年的故事。 (編輯:柳向華)