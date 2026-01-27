天氣冷颼颼好發耳鳴眩暈！ 注意頭頸保暖促進血液循環





【NOW健康 楊芷晴／特別報導】低溫天候容易引發血管收縮，進而導致內耳血液循環不良，引發眩暈與耳鳴等神經功能異常症狀。醫師警告，特別是患有三高或有心臟病史的族群，若伴隨手腳冰冷、麻木等末梢循環不佳的徵兆，顯示血管健康亮紅燈，這類族群出現耳鳴眩暈的風險遠高於常人，應視為身體發出的心血管警訊，切莫輕忽以免延誤治療。



天冷頸部肌肉緊繃壓迫血管恐誘發耳鳴 這些族群特別當心



善新診所沈鐘明醫師指出，天冷除了血管容易收縮，頸部肌肉也會不自主緊繃，間接壓迫到血管，導致流到耳朵的血液相對變少，尤其內耳血管細小，若是血液不順暢，加上年紀大，血管功能不好，本身有三高問題、肥胖和有心血管病史，血管相對容易阻塞，都可能是誘發因素。

耳鳴眩暈原因多樣，主要與內耳功能有關，內耳的前庭和耳蝸分別掌管平衡和聽力，結構組織內充滿淋巴液，當血液供應不足或循環不良會造成內耳水腫、壓力改變，進而影響平衡感與聽覺，引發眩暈耳鳴。



沈鐘明醫師表示，耳鳴情況通常是耳朵會突然出現唧唧唧的噪音聲，可觀察3至5分鐘，有可能是暫時性發作，待休息後血液供應流通，多半能回復正常。倘若耳鳴持續發作未減緩，建議就醫進一步檢查評估。



如果症狀嚴重，併發手腳無力，臉部表情僵硬，應盡快就醫，有可能是中風前兆，需要緊急打通血管；若是症狀沒有持續惡化或伴隨其他症狀，建議可以觀察1、2天，耳鳴是否逐漸好轉，如果發現耳鳴頻率更頻繁或愈來愈大聲，還是需要就醫診治緩解。



突發性耳聾應掌握黃金72小時治療 眩暈源自內耳循環障礙



值得提醒的是，有些民眾也可能出現突發性耳聾，通常指的是72小時內單側聽力突然下降，並伴隨耳鳴、耳脹、眩暈等症狀，可能是由病毒感染、內耳血管阻塞、自律神經失調等成因，影響聽神經的功能，建議及時治療，有助提高復原機率、降低後遺症。



至於眩暈發生時會走路搖晃不平衡，或視物感覺在天旋地轉，或噁心想吐，與耳鳴症狀不相同，但基本上都與內耳循環息息相關。



在耳鳴眩暈治療方面，沈鐘明醫師說明，主要可分為兩大部分，首先是症狀治療，主要藉由治療耳鳴藥物，止暈止吐或抑制自律神經的藥物，以及增進血液循環作用，幫助緩解不適症狀。



同時，也應找出發作的背後原因，像是日常飲食是否口味過重，缺乏運動，作息不規律，三高控制不佳、血管是否有阻塞，或是檢視有無因為藥物副作用，或服用藥物種類過多而產生交互作用，透過適當調整用藥與處置，能減少出現耳鳴眩暈機率。



內耳微循環攸關聽力與平衡 銀杏葉萃取物有助改善末梢血循



內耳血液循環與人體整體循環不可分離，然而供應內耳的血管極其細微，會受到全身血液循環不良的影響，出現供血量不足，進而引發耳鳴、眩暈等問題，這也顯示內耳的微循環對健康至關重要。



台中裕祥藥局黃浤倫藥師表示，天氣冷颼颼，一旦內耳血液循環不佳、失衡，很可能就會出現耳鳴眩暈，建議可透過補充銀杏葉萃取物等保健藥品，來幫助改善血液循環問題。





▲黃浤倫藥師表示，天氣冷颼颼，一旦內耳血液循環不佳、失衡，很可能出現耳鳴眩暈，建議可補充銀杏葉萃取物等保健藥品，改善血液循環。（圖／黃浤倫藥師提供）



國際已有不少研究證實，銀杏葉萃取物能增加末梢血液循環，疏通血管，黃浤倫藥師以大家耳熟能詳的品牌循利寧為例，其主要成分為銀杏葉萃取物，並獲得藥字號認證，能提供血氧、清除自由基的作用，並改善末梢循環，針對患者因血液循環不良引起的手麻腳麻、耳鳴、眩暈等症狀都有幫助。



黃浤倫藥師指出，循利寧萃取的銀杏葉，在栽種時的土壤、溫度和濕度都經過嚴格控管，特殊的萃取技術也能保有藥物的功效，達到逐步明顯的改善效果。此外，由於循利寧為促進血循藥品，為避免與現有用藥可能產生交互作用，建議先諮詢醫師或藥物，保障用藥安全。



黃浤倫藥師提到曾遇過一名60多歲的婦人，本身有眩暈狀況，甚至覺得聽力下降，到醫院就醫並接受1次耳內類固醇注射治療，不過因擔憂類固醇的副作用，於是前來藥局諮詢預防眩暈的保健方式，經推薦服用循利寧一段時間後，症狀獲得改善，目前持續保養中。



冬日注意頭頸部保暖、飲食清淡均衡 降低耳鳴眩暈發作機率



沈鐘明醫師提醒，寒冬外出應做好保暖措施，尤其應穿戴帽子及圍巾，或穿著高領保暖衣，特別注意頭頸部保暖，這樣能讓流到頭部的血液不會過於冰冷，有助血液循環流通，即使有短暫輕微的耳鳴現象，也會自行恢復正常。



另外，年長者半夜起身如廁時應備妥長袖外套，清晨溫度低，減少出門，並多補充水分，有利血液流通順暢。建議飲食清淡均衡、規律運動、維持正常生活作息，也可適當補充促進血液循環的保健藥品，達到預防目的。



黃浤倫藥師強調，日常飲食可多攝取豆製品、維他命B群等食材，尤其避免高鈉食物，減少鹽分攝取，以免食用過鹹容易引起耳內積水、水腫情況，並適時紓壓，降低耳鳴眩暈發作的機率。



# 首圖來源／沈鐘明醫師提供



