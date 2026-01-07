天氣冷颼颼新北現低溫！ 民眾衝烏來泡湯趨寒

新北市 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫持續下探，溫泉聖地烏來也湧現泡湯人潮。遊客不僅用有美人湯稱號的溫泉驅趕寒意，不少外國遊客也不畏低溫，搭乘在地特色的「觀光台車」欣賞烏來瀑布，體驗冬季台灣山城的溫暖風情。

天氣冷颼颼但烏來的溫泉暖呼呼，強烈大陸冷氣團來襲北台灣急凍，7日本島平地最低溫，8.4度出現在新北石碇，以溫泉聞名的烏來人潮也陸續湧現，泡湯遊客VS.記者說：「(今天是不是天氣特別冷)，對，但是泡溫泉就不冷啦，然後你看這個風景那麼好，我們超喜歡的，我每天都來，一到日，日又到一，又返回來這樣子，(怎麼那麼喜歡來泡烏來的溫泉)，為了身體好啊，而且(為了)我膝蓋好這樣子。」

一大早就用泡湯驅趕寒意，烏來的「氫氧化鈉泉」俗稱「美人湯」，不只是露天風呂高CP值的足湯，小小空間也擠滿人，遊客中心的薑茶，民眾更是一杯接一杯的裝，記者盧怡撰說：「過去您想到烏來可能第一個想到的會是溫泉，但它其實瀑布也是非常有名，而且還可以搭乘我們現在所在的「台車」去看瀑布。」

新加坡遊客說：「坐了那個火車(台車)，然後看了這個瀑布，然後待會可能去試一下這裡的溫泉，特別好，我很喜歡台灣。菲律賓遊客說：「這是我第一次來這裡看烏來瀑布，風景真的很美，氣氛也很不錯，而且瀑布的景色真的很漂亮。」

觀光用途的古早味台車很特別，壯闊瀑布還能搭乘纜車俯瞰欣賞，烏來老街道地的原住民美食當然也少不了，馬告香腸烤小米麻糬鐵板烤肉各個香氣四溢，但說到原住民您還記得這個嗎。

記者盧怡撰說：「看到這個布條您是不是腦海中有響起旋律呢，在台東跨年演唱會很夯的「那魯灣門市」，其實就在烏來。」緊跟時事跨年夜後，超商變身打卡景點，冷氣團發威避寒勝地烏來，不只讓遊客用溫泉暖暖身體，還能把山城的人情與文化一起帶回家。

