天氣冷颼颼！他苦惱「棉被到底怎麼蓋？」醫師給建議

天氣冷颼颼，不少民眾冷到睡不著，有網友表示，窩進被子裡一陣子後還是手腳冰冷，對此原PO非常困擾，忍不住上網求助其他網友「棉被到底怎麼蓋？」引發討論。

冷氣團來襲，近來降溫有感，有網友也在論壇Threads發文，表示即使已經窩進被窩裡一陣子了，雙腳還是十分冰冷，對此原PO也忍不住好奇其他網友的做法，「棉被到底怎麼蓋？」

不少民眾建議原PO穿襪子「穿襪子還是冷的，我要瘋，開暖氣把襪子哄熱」、「穿襪子」、「建議一律穿襪子」、「穿襪子，先蓋個小薄毯，再蓋棉被」、「你其實可以穿襪子，真的很有用」、「有襪子，要不要考慮ㄧ下」、「這個時候我就會穿襪子」、「穿襪子最快」、「穿厚襪子，差很多」、「先泡腳，再穿襪子，再換一條棉被」。

也有網友推薦電熱毯「買個床式電暖坦，舒服到隔天上班遲到」、「直接開電毯吧！一用愛上」、「那個電熱毯你就舒服了」、「買電熱毯就不會冷了」、「睡前先開電毯暖被子最快」、「推薦買電熱毯」。

家醫科陳欣湄醫師在粉絲專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」分享日本的「三明治蓋被法」，透露很多手腳冰冷、血液循環較差的人，嘗試過「三明治蓋被法」後，通常會覺得同一件棉被，變得比較暖：

第一層：先在床墊上鋪條薄毛毯，不要讓背部直接貼在冷冷的床墊上，讓熱一直被床墊帶走。

第二層：蓋上主要棉被，不管是羽絨被、石墨烯被，一般冬被都可以，這一層要幫忙「存熱」。

第三層：最後在棉被外面「再蓋一條薄毛毯」，像在三明治外面多一片吐司，把中間的熱鎖住，讓冷空氣不容易鑽進來。

撰稿：吳怡萱




