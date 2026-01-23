天氣冷颼颼！喝熱水還是熱湯好？營養師：選這個最暖身！

天氣冷颼颼！喝熱水還是熱湯好？營養師解答。示意圖／Pixabay

冷空氣一波接一波報到，許多民眾都已經穿上厚厚的大衣，連喝手搖飲都去冰或直接點熱飲。有營養師就提到，喝熱水和喝熱湯，對身體帶來暖活的持久度不一樣。

臉書粉絲團「趙強營養師這樣說」提到，不管是喝熱水或喝熱湯，都能提供即時的物理熱量，但「熱湯」在生理機制上有幾個額外的優點，能讓溫暖的感覺更持久。

食物的產熱效應

這是熱湯勝出的關鍵。當我們攝取含有蛋白質、脂肪或碳水化合物的熱湯時，身體在消化、吸收與代謝這些營養素的過程中會產生熱能，這在醫學上稱為「攝食產熱效應」。

熱開水： 僅提供物理上的熱傳導，喝下去後熱度會隨血液循環消散，且水很快就會進入腸道。

熱湯： 除了物理熱度，湯裡的營養成分會啟動身體的「內部加熱器」，讓體溫維持得更久。

在胃部停留的時間較長

純水進入胃部後排空速度很快；而熱湯（尤其是含有蔬菜、肉類或勾芡的濃湯）含有固體成分或蛋白質，在胃裡停留的時間較長。這意味著熱能釋放的速度較慢且穩定，能持續地從體內散發熱氣。

促進血液循環的添加物

熱湯中常會加入一些辛香料，這些成分能更有效地幫助保暖。

薑、蔥、蒜：含有薑辣素或蒜素，能擴張末梢血管，改善手腳冰冷的狀況。

油脂：湯中的少量油脂可以像層「保溫膜」一樣，減少湯品熱氣散失，也能提供較高的能量來禦寒。

熱開水和熱湯大對決！圖／趙強營養師這樣說FB

雖然熱湯較保暖，但細節需注意：

溫度並非越燙越好：飲品若超過60°C 容易燙傷食道黏膜。最適宜的保暖溫度建議在40°C至50°C之間，既能暖身又安全。

避免過鹹：湯品若含鹽量過高，會導致水分滯留或血壓波動。

預防假性溫暖：如果湯太燙導致大量出汗，汗水蒸發反而會帶走身體熱量。喝完湯後應注意防風，避免毛孔張開時受寒。

太油膩、太甜、加酒的湯品，還是不要喝比較好！



回到原文

更多鏡報報導

惡魔！67歲男逼女子「和1000男子上床」還拍片 變態行為長達30年

集資千萬買彩券！他掃空彩券行 中獎金額曝光了

新人「尾牙中頭獎」被凹請雞排 直接拒絕！老鳥開罵反被酸：像要飯的

曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字