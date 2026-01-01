天氣冷颼颼！必認識「這5類」補氣暖身食材

天氣冷可能會造成人手腳冰冷、畏寒、精神不振。（圖/Freepik)

在氣溫驟降的冬天，許多人會出現手腳冰冷、畏寒、精神不振等現象，這往往與中醫所說的「體內寒氣偏盛」有關。此時，適度攝取具有溫補效果的食物，不僅能提升身體的循環與代謝，也能為身體補充更多能量。





辛香食材是最常見的溫補來源

薑、蒜、蔥這類辛香食材，能促進血液循環、驅散寒氣。新鮮生薑可加在湯品或熱茶中，尤其適合淋雨、受寒後的急性不適；老薑性更溫熱，可以煮薑茶、薑母鴨或加入麻油雞中，適合寒性體質或冬季保暖使用。

薑、蒜、蔥這類辛香食材是常見的溫補食材。（圖/Freepik)

富含蛋白質與脂肪，有「補氣暖身」效果

羊肉、牛肉、烏骨雞等性質偏溫，能補益氣血、提升身體能量。煮成湯品如麻油雞、羊肉爐、牛肉湯，更能藉由熱湯提升體感溫度。若體質過於燥熱、容易上火的人，則建議搭配適量蔬菜或加些枸杞、紅棗中和性質。





穀類與豆可溫補脾胃

紅豆、黑豆、糯米、薏仁、山藥等，能強健脾胃運化。山藥排骨湯、紅豆紫米粥等都是常見的冬季滋補料理，能讓身體逐步回到暖和、穩定的狀態。





溫性水果適合畏寒者或是冬季食用

像是荔枝、龍眼、櫻桃、榴槤性溫熱，適合畏寒者適量攝取；而蘋果、橘子、葡萄則較為平和，較不會造成體質過熱或脹氣，是冬季也能安心食用的水果。





促進循環與補血效果的乾貨

桂圓、紅棗、枸杞、生熟地等，能補血、安神、暖身。桂圓紅棗茶、枸杞雞湯、十全大補湯等，都是在季節轉冷時常見的進補方式。但需要注意補血類食材偏黏膩，脾胃較弱或容易腹脹者需適量、不宜過度。





溫補雖好，也需注意體質差異。若本身易口乾舌燥、長痘、便秘，就屬於燥熱體質，應選擇較為平補的食材，如山藥、黑木耳、雞肉湯等，避免過度溫熱的羊肉、薑母或酒香料理。