天氣冷颼颼！暖氣開太熱恐傷心臟 醫師曝「最佳溫度」

天氣冷颼颼，一到家就想開暖氣取暖，但醫師提醒，暖氣溫度最好設定在20度左右，日本醫學博士也分享，暖暖包最好貼在腰部，只要腰部溫度暖活起來，大腦就會向身體釋放放鬆的訊號，使大量血液輸送到全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。

氣溫驟降不少民眾會打開暖氣，專家建議，暖氣最好向下吹，搭配循環扇，更要注意如果暖氣溫度調太高，還可能增加心血管負擔。國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇指出，根據國際建議，暖氣溫度最好設定在「20度左右」。並提醒，室內外溫差若達10度以上，恐導致血管壁內膜破裂，此時血管壁內膜的脂肪斑塊可能進入血管內，進而產生急性血栓、中風，甚至心肌梗塞的風險。

另外，溫差過大時，血管容易收縮、血壓竄高，血管壁壓力增加，更可能直接導致血管破裂，發生急性腦出血、主動脈剝離等症狀。

室內外溫差若達10度以上恐造成血壓竄高。圖／台視新聞製圖

暖暖包別握手上！ 日本醫學博士曝「腰部」最佳

還有不少人天氣一冷就拿出暖暖包取暖，日本醫學博士提醒，暖暖包最好優先貼在腰部；只要腰部暖和起來，大腦就會向身體釋放放鬆的信號，將大量血液輸送至全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。

「雲街」現身 鄭明典示警「強冷平流末端」抵台

而近期受到強烈大陸冷氣團影響，前氣象局長鄭明典在臉書分享雲街的變化，指出雲街是由許多小積雲串聯成列的雲系，屬於冷空氣流經暖水面的特徵雲型。圖中黃色箭頭所指的雲型不連續處，正是強冷平流的末段，位置就在台灣北緣，並有記錄到兩波乾冷空氣通過。

中央氣象署也提醒，最冷的時間還沒到，接下來仍可能出現更低溫，呼籲民眾務必做好保暖措施。

「雲街」現身，鄭明典示警「強冷平流末端」抵台。圖／台視新聞製圖

